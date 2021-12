Schalke erwartet kaum Winter-Einnahmen

Schalke 04 muss sich in der Wintertransferphase nicht nur personell verstärken, sondern will auch Spieler abgeben. Lukrative Einnahmen sind ebenso wenig zu erwarten wie höhere Ausgaben. Das deutete Finanzchefin Christina Rühl-Hamers am Mittwoch auf kicker-Nachfrage an.

Verstärkung, aber keine Einnahmen geplant: Der FC Schalke 04. imago images/RHR-Foto