Schalke erst der große Verlierer, jetzt der große Gewinner

So schnell kann das gehen: Nach dem 22. Spieltag waren die Schalker noch der große Verlierer im Aufstiegskampf, völlig unerwartet sind sie nach der 23. Runde plötzlich der große Gewinner - mit der Chance auf die Tabellenführung am kommenden Wochenende.

Noch unter dem Eindruck des 22. Spieltags, als die Schalker 1:2 in Düsseldorf verloren, sagte Sportdirektor Rouven Schröder mit Blick auf den 23. Spieltag, dass sich die Königsblauen gegen Paderborn rehabilitieren und wieder an die obersten Ränge der 2. Liga "heranpirschen" wollen. Dass das vergangene Wochenende aber so famos für den Absteiger laufen würde, hätte Schröder sicher auch nicht gedacht.

Schalke legte am Freitag mit dem 2:0 gegen den SC Paderborn vor, Trainer Dimitrios Grammozis hatte seinen Spielern nach dem enttäuschend schwachen Auftritt in Düsseldorf richtig Beine gemacht. Fast 128 Kilometer riss die gesamte Mannschaft in den 90 Minuten ab - ein extrem hoher Wert. Florian Flick, der für den verletzten Victor Palsson auf die Sechserposition rückte und das 2:0 vorbereitete, ragte mit 13,37 Kilometern heraus. Stürmer Marius Bülter, der die 1:0-Führung erzielte, und Thomas Ouwejan, der dieses Tor vorbereitete, waren mit 12,1 und 11,54 Kilometern nach Flick die laufstärksten Schalker (hier finden Sie alle Daten zum Spiel).

Die Königsblauen verfolgten aus der Ferne, wie am Samstag Bremen gegen Ingolstadt und der HSV in Sandhausen strauchelte (beide 1:1), am Sonntag folgten die Heimniederlage des FC St. Pauli gegen Hannover (0:3) und das 1:1 der Darmstädter gegen Rostock.

Schalke winkt Platz 1

Dieser 23. Spieltag bringt die Schalker mit Blick auf den 24. Spieltag in eine komfortable Situation. Sie könnten am Samstag die Tabellenführung übernehmen - wenn sie in Karlsruhe drei Punkte holen, während St. Pauli (in Ingolstadt) und Darmstadt (in Dresden) ihre Spiele nicht gewinnen.

Auf jeden Fall aber würde ein Schalker Sieg in Karlsruhe bedeuten, dass sie entweder den HSV oder Werder Bremen überholen. Wenn dieses Nordderby am Sonntag unentschieden ausgehen sollte, wären die Gelsenkirchener sogar an beiden vorbei.

Alles Zukunftsmusik, gewiss. Aber es zeigt, wie schnell das manchmal gehen kann. Vor exakt einer Woche begannen die Gelsenkirchener ihre Vorbereitungswoche mit hängenden Köpfen, diesmal gehen sie breit grinsend auf den Trainingsplatz. Aus den großen Verlierern des 22. Spieltags sind die großen Gewinner der 23. Runde geworden.