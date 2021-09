Schalke entscheidet sich gegen Verpflichtung von Sergi Enrich

Der FC Schalke hat den zuvor vereinslosen Stürmer Sergi Enrich (31) doch nicht unter Vertrag genommen.

Nach dem "Deadline Day"-Abgang von Matthew Hoppe zu RCD Mallorca ist die personelle Situation im Schalker Angriff etwas dünn. Sportvorstand Rouven Schröder schaut sich deswegen weiterhin um, einen potenziellen Neuzugang lehnte S04 nun aber ab.

Sergi Enrich hatte zuletzt sechs Jahre für SD Eibar in La Liga gespielt und war auch Kapitän des kleinen baskischen Vereins. Nach dem Abstieg im Sommer wurde sein Vertrag nicht verlängert. Wie Schalke mitteilte, habe sich der Verein mit dem 31-jährigen Spanier beschäftigt, sich aber gegen eine Verpflichtung entschieden.

Enrich, einst in Mallorca ausgebildet, brachte es insgesamt bislang auf 34 Tore in 192 La-Liga-Spielen sowie auf 36 Tore in 125 Zweitligaspielen in Spanien.