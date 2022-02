Schalke distanziert Paderborn im Aufstiegsrennen - Heidenheims Elfmeter-Ärger in Dresden

Schalke hat am Freitagabend gegen Paderborn eine Reaktion auf die 1:2-Niederlage in Düsseldorf gezeigt. Die Partie zwischen Dresden und Heidenheim fand keinen Sieger, verursachte aber Elfmeter-Diskussionen.

Dass Schalke-Coach Grammozis mit dem 1:2 in Düsseldorf so gar nicht zufrieden war, zeigte die Aufstellung gegen Paderborn. Vier Änderungen nahm er vor, unter anderem durften Mikhailov und Churlinov von Beginn an ran. Nach einer verhaltenen Anfangsphase schlug S04 durch einen Standard zu, Bülter köpfte das Leder am kurzen Pfosten ins kurze Eck (22.). In der 38. Minute hatte S04 Glück, dass Justvans Schlenzer das Tor knapp verfehlte. Deutlich mehr dicke Chancen gab's nach der Pause: Churlinov vergab seinen Hochkaräter aufs 2:0 leichtfertig (61.), SCP-Stürmer Srbeny und Terodde scheiterten kurz danach jeweils am Aluminium. In der 74. Minute machte Churlinov seinen Fehlschuss mit dem 2:0 wieder wett, und da Fraisl den abgefälschten Schuss von Pröger kurz darauf entschärfte, kam keine Spannung mehr auf. Schalke hat damit vorgelegt, während der SCP sich nach der ersten Auswärtspleite der Saison immer weiter von den Aufstiegsrängen entfernt.

Elfmeter-Entscheidung in Dresden verursacht Diskussionen

Heidenheim musste in Dresden ohne Toptorschütze Kleindienst (Gelbsperre) auskommen, während Dynamo wieder auf Daferner (nach Gelbsperre) im Angriff zurückgreifen konnte. In einer zunächst zähen Partie waren Torchancen Mangelware, Dresdens Coach Alexander Schmidt reagierte bereits nach nicht einmal einer halben Stunde sogar mit einem Doppelwechsel. Kurz zuvor hatte Keeper Mitryushkin gerade noch vor dem einköpfbereiten Leipertz gerettet (28.). Nach der Pause gab's dann auch Zählbares: Schimmer traf per Kopf zur FCH-Führung (55.), Daferner verwandelte einen mehr als umstrittenen Elfmeter nach VAR-Eingriff zum Ausgleich (59.). Die Partie wurde danach etwas ruppiger, Torszenen seltener. Lediglich Daferner bewies Torgefährlichkeit, in der 90. Minute entschärfte FCH-Keeper Kevin Müller einen Schuss per sehenswerter Fußabwehr. So blieb es beim Remis in Dresden, für Heidenheim im Aufstiegsrennen eigentlich zu wenig.

Der 23. Spieltag der 2. Liga im Überblick