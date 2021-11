Schalke-Coach Grammozis: "Bringt nichts, lang rumzuheulen"

Nach zwei Niederlagen am Stück, darunter das Pokal-Aus gegen 1860, will Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis gegen Darmstadt zurück in die Erfolgsspur - mit offensiver Kompaktheit.

Arbeitete unter der Woche akribisch daran, sein Team auf den nächsten Gegner einzustellen: S04-Coach Dimitrios Grammozis. imago images/Team 2