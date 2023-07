Schalke-Boom trotz Abstiegs: 50.000 feiern bei Regen die Saisoneröffnung

Schalkes Anhänger lassen sich die Laune vom Abstieg nicht verderben. Am Samstag kamen fast 34.000 Zuschauer zum Testspiel gegen Twente in die Arena, am Sonntag feierten dann trotz teils strömenden Regens rund 50.000 Fans mit der Mannschaft die Saisoneröffnung.

Viele Regenschirme: Das Wetter spielte beim Schalke-Tag nicht wirklich mit. IMAGO/RHR-Foto