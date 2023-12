Schalke bezieht Stellung und erklärt ungewöhnliche Rückreise einiger Fans

Nach Ausschreitungen einiger Schalker Fans bei Hansa Rostock und einer langen Spielunterbrechung bezog der Verein am Montag deutlich Stellung. Zudem erklärten die Knappen, warum einige Fans im Teambus zurückfuhren.

Nach den Fan-Krawallen während der Partie bei Hansa Rostock hat sich Schalke 04 am Montag zu Wort gemeldet und "jede Art von Gewalt" verurteilt. "Die offensichtlichen Ausschreitungen im Stadion sind für den Verein nicht zu akzeptieren und werden, sollte eine klare und eindeutige Identifizierung durch die Behörden erfolgen, Konsequenzen für diese Personen nachsichziehen", so der Klub in einem Statement. Die große Mehrheit der mitgereisten Fans habe sich vollkommen friedlich verhalten und besonnen reagiert.

Rund um die 39. Minute hatte es beim Schalker 2:0-Erfolg auf den Rängen des Ostseestadions zwischen dem Gästeblock und dem Stehplatzbereich der Hansa-Anhänger Auseinandersetzungen gegeben, Böller wurden gezündet, eine Plexiglasscheibe ging zu Bruch. "Einige Fans konnten so in den Pufferblock zur Südtribüne gelangen", schrieb die Polizei Rostock auf der Plattform X: "Polizeikräfte mussten zwischen dem Heim- und Gästefanbereich eingesetzt werden."

Schiedsrichter Nicolas Winter unterbrach die Partie zunächst und schickte im Anschluss beide Mannschaften für rund 25 Minuten in die Kabinen bis sichergestellt war, dass eine Fortsetzung unter Sicherheitsaspekten vertretbar war.

Für eine Aufarbeitung stehe der Verein im Austausch mit dem gastgebenden Verein und den Behörden heißt es. Von einer abschließenden Einordnung sieht der Verein derzeit noch ab, da bisher nicht ausreichend Erkenntnisse zur Verfügung stehen würden.

Fans fahren im Mannschaftsbus zurück

Zudem erklärte Schalke 04, wie es dazu kam, dass Fans im Teambus die Heimreise nach Gelsenkirchen angetreten haben. Aufgrund eines Defektes sei ein Fan-Bus nicht mehr fahrtüchtig gewesen. Deshalb sei der Mannschaftsbus vom Flughafen Rostock zurückgekehrt, nachdem die Mannschaft dort ausgestiegen sei.

Durch den kaputten Bus habe ein "realistisches Szenario" bestanden, "dass Fans in Rostock hätten bleiben müssen. Deshalb wurden diese Fans im Mannschaftsbus, der sonst leer zurückgefahren wäre, nach Gelsenkirchen transportiert. Diese Maßnahme wurde zwischen Verein und Fans vereinbart, nachdem es auch eine Rücksprache mit der Polizei vor Ort gegeben hatte."