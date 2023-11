Schalke bestraft Ouwejan für respektloses Verhalten

Der erboste Thomas Ouwejan verweigerte seinem Trainer Karel Geraerts nach der Auswechslung gegen Düsseldorf den Handschlag, für respektloses Verhalten bestrafte der FC Schalke 04 seinen Spieler am Sonntag nun doppelt.

Thomas Ouwejan muss für seinen verweigerten Handschlag gegenüber Trainer Karel Geraerts beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (3:5) büßen. Er habe "mit seinem Verhalten nach seiner Auswechslung jeglichen Respekt vermissen lassen", schreibt Schalke 04 auf seiner Homepage - nicht nur gegenüber Geraerts, sondern auch gegenüber "Mannschaft und Klub". Dies ziehe nun "Konsequenzen nach sich", die dem Abwehrspieler jetzt mitgeteilt wurden.

Demnach wird Ouwejan mit einer Geldstrafe belegt, außerdem wird er die am Montag beginnende Trainingswoche bei der U 23 verbringen. Dasselbe Strafmaß (Geldbuße und Versetzung) gab es vor wenigen Wochen schon einmal, damals hatte sich Timo Baumgartl in einem TV-Interview kritisch geäußert, wofür der Innenverteidiger seinerzeit die Quittung erhielt.

Über die Härte der Strafe konnte man damals geteilter Meinung sein, da Baumgartl im Grunde rein sachlich analysiert hatte. Seine Worte verstanden der Klub und sein damaliger Trainer Thomas Reis allerdings in erster Linie als Angriff auf den Coach, das wollte sich Schalke 04 nicht bieten lassen. Im Fall von Ouwejan ist das Vergehen unstrittig. Der Niederländer verweigerte Geraerts nach der Auswechslung in der 33. Minute den Handschlag "und provozierte im Anschluss eine Auseinandersetzung am Spielfeldrand", schreibt der Verein in seinem Statement.

Geraerts wird zitiert: "Ich verstehe, dass Menschen manchmal aus der Emotion heraus falsch reagieren, aber es darf niemals respektlos sein. Der Respekt vor dem Verein, den Fans, den Mannschaftskameraden und dem Staff ist mir sehr wichtig. Deshalb kann ich dieses Verhalten nicht akzeptieren und diese Sanktion ist unvermeidlich."

Es zeigt, dass er die Situation, in der wir uns befinden, nicht verstanden hat. André Hechelmann über Thomas Ouwejan

Sportdirektor André Hechelmann ergänzt: "Wenn sich ein Spieler nach einer derart schlechten Team-Leistung so verhält, dann zeigt das, dass er die Situation, in der wir uns befinden, nicht verstanden hat. Die Emotionalität nach der Auswechslung hätte er auf dem Platz zeigen sollen."

Nach Aussagen des Vereins habe Ouwejan bereits am Samstagabend bei der sportlichen Leitung um Entschuldigung gebeten und dies am Sonntag im Austausch mit dem Trainer wiederholt. "Wie ich mich nach meiner Auswechslung verhalten habe, war nicht korrekt", wird Ouwejan in der Klubmitteilung zitiert. "Ich habe Karel Geraerts und André Hechelmann in einem Gespräch um Entschuldigung gebeten und bin sehr froh, dass sie diese akzeptiert haben. Sie kennen mich und wissen, dass das nicht zu meinem Charakter passt."

Und weiter: "Die Situation war frustrierend, ich hätte aber niemals so emotional reagieren dürfen. Daher möchte auch bei unseren Fans und allen, die Schalke unterstützen, um Entschuldigung bitten."

Toni Lieto