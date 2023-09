Schalke bestraft Baumgartl für offene Worte

Schalkes Innenverteidiger Timo Baumgartl hat mit seinen offenen Worten nach dem 1:3 gegen St. Pauli den Unmut der Klubführung auf sich gezogen. Diese verhängte nun am Sonntag Strafen gegen den erfahrenen Abwehrspieler.

Timo Baumgartl hat "gegen interne Verhaltensregeln verstoßen", wie es der FC Schalke 04 formuliert. Für seine offenen Worte in einem TV-Interview nach dem abermals enttäuschenden Auftritt gegen den FC St. Pauli (1:3) hat der Innenverteidiger nun die Quittung erhalten. Er wird in den nächsten Tagen in die U 23 strafversetzt, zudem muss er eine Geldstrafe in öffentlich nicht genannter Höhe zahlen. Das gab der Absteiger rund 14 Stunden nach Baumgartls Wutrede bekannt.

"Die sportliche Leitung und das Trainer-Team sind jederzeit zu einem konstruktiven und kritischen Dialog mit der Mannschaft bereit, das haben die vergangenen Wochen gezeigt. Voraussetzung dafür ist, dass dieser intern stattfindet - denn nur dann kann er lösungsorientiert sein", erklärte Sportdirektor André Hechelmann in der Klubmitteilung.

Der Spieler wird in dem Vereinsstatement wie folgt zitiert: "Was ich mit meinen Aussagen ausgelöst habe, war nicht meine Intention und darf einem Spieler mit meiner Erfahrung nicht passieren. Deshalb habe ich Thomas Reis und André Hechelmann um Entschuldigung gebeten und bin sehr froh, dass sie diese akzeptiert haben. Ich weiß, dass nun ich gefordert bin." Hechelmann: "Timo zeigte sich im Gespräch einsichtig, räumte direkt zu Beginn seinen Fehler ein und bat um Entschuldigung. Wir haben diese angenommen."

Mit der Strafversetzung schwächt sich Schalke selbst

Kann man so sehen. Man kann aber auch sagen: Baumgartl hat den Finger in die Wunde gelegt. Und er hat nur gesagt, was für jeden, der die Spiele des FC Schalke derzeit schaut, offensichtlich ist. Baumgartl erklärte nach dem 1:3 gegen St. Pauli im "Sky"-Interview, dass "keine Kompaktheit da" sei. Stimmt! Er sprach von einer "risikobehafteten" Spielweise des Trainers. Stimmt! Baumgartl gab offen zu, dass die Erfüllung der gestellten Anforderungen "ein stückweit schwer für uns ist". Unverkennbar!

Geldstrafe mit Verweis auf "interne Verhaltensregeln"? Okay. Mit der Strafversetzung schwächt sich der kurz vor den direkten Abstiegsplätzen stehende Ex-Bundesligist aber allenfalls selbst. Schalkes Klubführung ist gut beraten, nicht nur Strafen gegen den Routinier auszusprechen, sondern auch genau zu überlegen, wie viel Wahres in seinen Worten steckt. Alles, was Baumgartl gesagt hat, ist richtig und nachvollziehbar. Für seinen Mut, das offen anzusprechen, sollte man ihm eigentlich dankbar sein.