Schalke bestätigt Verhandlungen mit Vivawest

Schalke hat Gespräche mit einem möglichen neuen Trikotsponsor bestätigt. Unterdessen fehlt der beste Vorarbeiter am Dienstag beim Training.

Hinter den Kulissen bei Schalke wird weiter fleißig konferiert, verhandelt und überlegt. Nach der Entscheidung, die Partnerschaft mit Gazprom beenden zu wollen, geht es um den Vollzug dieses Beschlusses - und die Suche nach einem Nachfolger als Trikotsponsor. Und so bestätigte der Verein am Mittwoch aufgrund zahlreicher Nachfragen die Gespräche mit Wohnungsanbieter Vivawest "über eine mögliche Partnerschaft", der kicker hatte am Montag exklusiv berichtet.

Fußball wird auf Schalke immer noch gespielt, auch wenn die sportlichen Bestrebungen der Profis in den letzten Tagen unverschuldet deutlich in den Hintergrund getreten sind. Am Samstag wartet Hansa Rostock (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), nach dem Punktverlust beim Karlsruher SC (1:1) ein wichtiges Spiel, um nicht weiter an Boden zu lassen.

Und so ließ Trainer Dimitrios Grammozis seine Spieler am Dienstag vor abgeklebten Gazprom-Banden ordentlich Meter machen, oft im Vollsprint. Nicht dabei war allerdings Linksverteidiger Thomas Ouwejan, der mit muskulären Problemen individuell arbeitete.

Ouwejans "kranke" Flanken - auch gegen Rostock?

Dessen Hereingaben, die inzwischen schon direkt zu acht Toren und in der Folge wie zuletzt in Karlsruhe zu einigen weiteren Treffern führten, hatte KSC-Trainer Christian Eichner noch am Sonntag als "krank" bezeichnet - wohlgemerkt positiv gemeint: „Ich weiß nicht, ob Schalke seit Anderbrügge mal so einen hatte." Deswegen wäre es umso wichtiger, wenn der Niederländer auch am kommenden Wochenende seinen linken Fuß wieder auspacken kann.