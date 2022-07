Schalke-Auftakt mit oder ohne Terodde?

Der Pflichtspielauftakt nach dem Wiederaufstieg führt Schalke zum Bremer SV. Trainer Frank Kramer fordert für sein Debüt Überzeugung und Durchschlagskraft.

Eine kalte Dusche sollen sich die Schalker Profis nur im tatsächlichen Sinne abholen, nicht im übertragenen. Die Stadt Oldenburg, Ausrichter des Erstrunden-Pokalspiels der Gelsenkirchener am Sonntag beim Bremer SV (13.01 Uhr, LIVE bei kicker) hatte angekündigt, das Wasser aus Energiespargründen nicht zu heizen - kein Problem für Trainer Frank Kramer: "Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, auch was den Energiebereich angeht. Das betrifft uns alle, auch im täglichen Leben. Wenn die Duschen kalt sind, wollen wir gewinnen, damit wir ein Lächeln im Gesicht haben und kein Bibbern."

Die alljährliche Stolpergefahr bei den Underdogs betrifft auch Schalke, zumal nach dem Aufstieg und mit neuem Trainer. "Es gibt immer noch Dinge, die man aufeinander abstimmen möchte, die wir noch nicht so oft durchexerziert haben. Es führt auf den Ernstfall hin, der ist ab Sonntag gegeben. Ab da müssen wir liefern", fordert Kramer und meint zum Beispiel den Weg zum Tor: "Bei gewissen Abläufen innerhalb der Mannschaftsteile sind wir einen ganzen Schritt weiter. Im letzten Drittel wollen wir uns noch steigern." Vor allem aber verströmt der 50-Jährige Optimismus: "Ich fühle Freude, dass es losgeht. Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen, wir hatten einige neue Spieler zu integrieren. Das ist auf einem richtig guten Weg."

Nun geht es um den Praxistest. "Das ist ein wichtiger Moment für uns alle. Jetzt geht es in Schlagdistanz. Der Hebel wird noch mal mehr umgelegt, das Kribbeln hat mehr als angefangen", findet Sportdirektor Rouven Schröder. Und Kramer ergänzt: "Die Temperatur steigt. Wir haben richtig Bock, dass es jetzt losgeht." Und dann auch noch in einem Wettbewerb, der dem fünfmaligen Gewinner liegt: "Jeder kennt den Reiz und den Charme des Pokals. Wir starten mit einem K.-o.-Spiel und wollen uns natürlich durchsetzen", sagt Kramer und fordert: "Als Bundesligist wollen wir mit Überzeugung auftreten und durchschlagskräftig sein. Über 90 Minuten voll da sein und gar nichts aufkommen lassen. Konzentriert unser Ding mit viel Power und Energie auf den Platz bringen."

In Oldenburg wird er gegen den Regionalliga-Aufsteiger auf fast seinen ganzen Kader zurückgreifen können. Danny Latza (Oberschenkelprobleme) allerdings konnte diese Woche nur individuell trainieren, "es wird wahrscheinlich nicht reichen, um am Start zu sein", sagt Kramer. Bei Simon Terodde (leichte muskuläre Probleme) "schauen wir von Tag zu Tag", am Samstag soll der Einsatz des Top-Stürmers abschließend beurteilt werden. Auch Verkaufskandidat Amine Harit wird nicht spielen.