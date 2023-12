Schalke arbeitet erneut an Churlinov-Leihe

Der FC Schalke 04 will angeblich Darko Churlinov (23) im Winter vom FC Burnley auf Leihbasis zurückholen. Dies berichten übereinstimmend mehrere Medien. Der Nordmazedonier hatte bereits in der Spielzeit 2021/22 auf Leihbasis für die Knappen gespielt, fest verpflichten konnte S04 den offensiven Außenbahnspieler vom VfB Stuttgart aber nicht. Churlinov wechselte stattdessen zum FC Burnley, beim englischen Premier-League-Aufsteiger spielt er aber sportlich keine Rolle. Laut einem Bericht der "Bild" hat sich Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann bereits in Nordmazedonien mit Churlinov getroffen, um über eine Rückkehr im Winter auf Leihbasis zu sprechen. Dem Artikel nach soll Churlinov dem Vorhaben positiv gegenüberstehen.