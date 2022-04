Schalke an der Spitze - St. Paulis Ärger über Werders Ausgleich

St. Pauli und Bremen trennten sich im Topspiel am Samstag Remis, der Bremer Ausgleich erhitzte die Gemüter. Schalke gewann gegen Heidenheim und grüßt vorerst von oben. Am Abend kann Darmstadt mit einem Sieg in Nürnberg wieder die Spitze erklimmen.

Zwei Aufstiegsduelle stiegen am Samstagmittag, eins davon auf St. Pauli: Für Bremens Kapitän Toprak reichte es am Millerntor nur zu einem Bankplatz, bei den Kiez-Kickern feierte Amenyido sein Comeback. Die ersten Chancen hatte die Werner-Elf: Füllkrug schob das Leder am Tor vorbei (25.), Ducksch schoss direkt in Keeper Vasiljs Arme (36.). Nach einem blitzsauberen Angriff schlug stattdessen St. Pauli zu, Kyereh nutzte die punktgenaue Hereingabe von Paqarada (43.) zur 1:0-Pausenführung. Werder steckte nicht auf und kam in der 58. Minute dank Füllkrug zum Ausgleich, obwohl Agu in der Entstehung das Leder klar mit der Hand gespielt hatte. St. Pauli bemühte sich um die erneute Führung, Burgstaller und Matanovic sorgten für Gefahr (beide 78.). In der 86. Minute traf dann Ducksch die Latte, letztlich blieb es aber beim 1:1 am Millerntor.

Itakuras tolles Tänzchen: Schalke nutzt die Gunst der Stunde

Auch auf Schalke war bei der fast ausverkauften Partie gegen Mitaufstiegs-Aspirant Heidenheim Hochspannung angesagt. Die Königsblauen, mit Matriciani und Calhanoglu auf den Außenverteidigerpositionen, wären beinahe früh in Rückstand geraten. Keeper Fraisl verhinderte ihn mit einer Doppelparade gegen Schöppner und Kleindienst (10.), später noch gegen Malone (20.). Die Knappen also unter Druck - aber gewohnt standardstark: Nach Hüsings verunglücktem Kopfball war Drexler mit dem Schädel zur Stelle und stellte auf 1:0 (35.), gleichzeitig der Halbzeitstand. Der FCH reagierte mit einem Doppelwechsel zur Halbzeit, doch wieder schlug Schalke zu. Itakura rollte mit einem Doppelhaken die gesamte Heidenheimer Abwehr und schoss zum 2:0 ein - ein Traumtreffer des Japaners (52.). Das vermeintliche 1:2 von Kühlwetter wurde wegen einer Abseitsstellung zu Recht kassiert, so dass keine rechte Spannung mehr aufkam. Vielmehr stellte Terodde mit dem Schlusspfiff auf 3:0. Schalke übernahm wegen der Punkteteilung auf St. Pauli erst einmal die Tabellenspitze.

Hannover zu abgebrüht: Aue behält die Rote Laterne

Aue hatte am Freitagabend von Ingolstadt die Rote Laterne übergeben bekommen und wollte diese mit mindestens einem Punkt gegen Hannover schnell wieder loswerden. Doch von dem Gedanken mussten sich die Sachsen schnell verabschieden: Börner stellte schon in der 3. Minute auf 1:0, Weydandt erhöhte in Minute 24, nachdem der VAR eine angebliche Abseitsstellung korrigiert hatte. Aue-Coach Dotchev schickte nach der Pause gleich drei neue Leute aufs Feld, und einer davon schlug nur acht Minuten später zu. Trujic drückte das Leder aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:2 über die Linie. In der 75. Minute stellte Kerk mit dem 3:1 jedoch den alten Abstand wieder her, Aue ist damit am Tabellenende angekommen.

Thioune bleibt ungeschlagen - Rostocks Serie ist vorbei

Shinta-Kick: Düsseldorfs Appelkamp nach dem 2:0. IMAGO/Moritz Müller

Düsseldorf seit sieben Spielen ungeschlagen, Hansa mit zuletzt vier Siegen in Folge - am Rhein trafen sich zwei formstarke Mannschaften. Die Fortuna, unter anderem ohne die angeschlagenen Bodzek und Ginczek, erwischte den besseren Start: Tanaka stand nach Nareys Hereingabe von links in der 13. Minute goldrichtig und markierte aus elf Metern sein erstes Saisontor, Hennings hatte clever durchgelassen. Von Rostock kam in Abschnitt eins herzlich wenig, in der 55. Minute musste aber Torhüter Kastenmeier einen Kopfball von Meißner von der Linie kratzen. Nach einem Konter legte Düsseldorf nach, Appelkamp köpfte schulbuchmäßig ein (64.) - und Narey setzte in der Nachspielzeit sogar mit dem 3:0-Endstand noch einen drauf. Hansa verpasste somit den neuen Vereinsrekord mit fünf Zweitligasiegen in Folge und knackte dadurch auch nicht die 40-Punkte-Marke. Die Fortuna stockte unterdessen ihr Punktekonto auf 36 auf.

Ingolstadt bringt Führung nicht ins Ziel - Gimber im Pech

Regensburg gegen Ingolstadt, das war zunächst eine recht zähe Angelegenheit. Die feldüberlegenen Oberpfälzer bissen sich am defensiven Schlusslicht die Zähne aus - und wurden in der 36. Minute ganz kalt erwischt. Eine Flanke von Gebauer fälschte Guwara unglücklich ab und überraschte somit seinen Jahn-Keeper Meyer. Das Leder segelte ins lange Eck - 1:0 für den FCI. Da Jendrusch gegen Saller (40.) und Makridis (43.) klasse parierte, bliebt es bei der Gäste-Führung zur Pause. Doch der Jahn steckte nicht auf und belohnte sich, Albers stocherte das Leder in der 56. Minute über die Linie. Danach boten die beiden Teams allerdings wieder viel Kampf und viel Krampf, erst in der Nachspielzeit dann noch eine klare Torchance: Doch Gimber traf per Kopf nur den Pfosten, es blieb beim Remis. Für den FCI ist der Punkt zu wenig, um das Wunder Klassenerhalt noch zu schaffen - auch wenn die Oberbayern die Rote Laterne an Aue abgaben.

