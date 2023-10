Schalke 04 und Clemens Tönnies müssen wieder zueinander finden

In einem Gastbeitrag für den kicker schreibt Dirk Metz, ehemaliges Aufsichtsratsmitglied des FC Schalke 04, über die derzeitige königsblaue Krise - und setzt sich für Clemens Tönnies ein.

Von Dirk Metz

Der FC Schalke 04 scheint im freien Fall zu sein. Sportlich ist die 3. Liga in Sichtweite, zum x-ten-mal in den letzten Jahren ist der Klub wieder auf Trainersuche. Der letzte Vorstandschef entpuppte sich als Fehlgriff. Für jemanden wie mich, der seit 30 Jahren Führungspersönlichkeiten in Krisenkommunikation schult und auf schwierige Situationen u. a. in Pressekonferenzen vorbereitet, war der Auftritt von Peter Knäbel und André Hechelmann nach der Entlassung von Thomas Reis als Cheftrainer eine Zumutung.

Die Hilflosigkeit war kaum erträglich, obwohl die Fragen ("Warum die Trainerentlassung jetzt und nicht schon etwas früher?“ - "War das gesetzte Ziel Wiederaufstieg zu ambitioniert?" - "Gab es keinen Plan B?") allesamt erwartbar waren und keine ernsthafte Herausforderung hätten darstellen können.

Der Zustand der Gesichtslosigkeit ist beängstigend

Längst hat der Verein keine Autorität und kein Gesicht mehr. Wenn die über 160.000 Mitglieder und die Millionen Fans des FC Schalke 04 im Ruhrgebiet, im Münsterland, im Sauer- und Siegerland und zwischen Flensburg und Freiburg nachts um 3 Uhr geweckt und gefragt würden, welche Person das Gesicht von Schalke 04 sei, die meisten würden sich traurig umdrehen und darum bitten, sie weiterschlafen zu lassen. Es mag Klubs geben, für die Gesichtslosigkeit nicht schlimm ist, für Schalke mit seinem Potenzial an Strahlkraft und seiner Wahrnehmung ist dieser Zustand beängstigend. Der Verein hat kein Gesicht - und schlimmer, mein Eindruck ist, dass auch nicht wirklich jemand das Gesicht sein will.

Die Bindekraft dieses Vereins zeigt sich bei Jahreshauptversammlungen, wenn der schlaumeiernde Professor am Rednerpult Taktikvorschläge macht, ein Mitglied mit schmalem Geldbeutel die Preise für Bratwurst oder Stehplatzticket beklagt oder eine Frau dem Vorstand Ratschläge zu Kleidergröße und Design der Trikots für weibliche Fans macht. Die Mischung ist ebenso großartig wie skurril - irgendwie kultig.

Dirk Metz (li.) und Clemens Tönnies bei einem Gespräch. IMAGO/Funke Foto Services

Erst Beschimpfung, dann Selfie

Vor einigen Jahren ging bei einer Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 ein Vereinsmitglied nach vorne, beschimpfte den damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies mit deftigsten Worten - um nach dem Beitrag vom Rednerpult auf dem Podium schnurstracks auf den auf dem Podium sitzenden Tönnies zuzugehen und ihn um ein Selfie zu bitten. Was dann auch geschah - gefolgt von einem herzhaften Handschlag.

Diese Szene beschreibt die Hassliebe, die "CT" entgegenschlug - aber immer noch entgegenschlägt. Sogar ein "harmloser" Glückwunsch-Tweet des Vereins vor zwei Jahren zum 65. Geburtstag Clemens Tönnies' löste sogleich einen Shitstorm aus. Der Verein war in seiner Haltung zu ihm immer hin- und hergerissen. Tönnies war sehr gerne das Gesicht des Vereins, für manche war er es zu gerne - aber immerhin trugen dieses Gesicht und seine Autorität zur herausgehobenen Stellung und den Erfolgen dieses stolzen Klubs im deutschen Profifußball bei.

Tönnies hat schon immer Neid geweckt

Sein Netzwerk war und ist einzigartig. Er war sich zugleich für keinen Besuch bei einem Fanclub im Irgendwo und Nirgendwo zu schade, ertrug Kritik der Ultra-Szene klaglos. Gefühlt war er der "eigentliche" Vorstandsvorsitzende, der Chef des Vereins, immer fröhlich, auch laut, für manche zu laut - und für Vorstände und Trainer nie einfach. Aber erfolgreich.

Clemens Tönnies gehörte dem Aufsichtsrat 26 Jahre an, von 2001 bis 2020 als Vorsitzender. Es waren nicht die schlechtesten Jahre des FC Schalke 04, mit Pokalsiegen und diversen Vizemeisterschaften, die dem Klub den süß-sauren Titel "Meister der Herzen" einbrachten, es war sogar mit die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Clemens Tönnies, der es aus kleinen Anfängen zum größten Fleischproduzenten Europas gebracht hat, durch seinen Erfolg - und den damit verbundenen Reichtum - schon immer Neid geweckt hat.

Da war es okay, dass er dem Verein über viele Jahre Top-Sponsoren besorgt und auch in die eigene Tasche gegriffen hat, aber Kritiker würden hinzufügen, dass ja nur er über solche Kontakte verfügt und es ja wohl das Mindeste sei, diese für den Verein zu nutzen. Dass er, den ich niemals als Rassisten erlebt habe, über eine irritierende Rede ins Straucheln kam und dann nach Corona-Ausbrüchen in der Belegschaft seines Stammwerkes die Priorität setzte, seinen am Abgrund stehenden Betrieb umzukrempeln. Ihn modern aufzustellen und Schalke Schalke sein zu lassen - manche haben triumphiert, andere getrauert.

Bis heute reicht die Bandbreite in Mitgliedschaft, Anhängerschaft und Fanszene von gnadenloser Ablehnung bis hin zur Forderung, Clemens Tönnies zurückzuholen.

Clemens Tönnies (Bildmitte) tauchte auch immer wieder inmitten der Schalker Fans auf. imago/Moritz Müller

Ich denke nicht, dass Clemens Tönnies sich eine Funktion auf Schalke überhaupt nochmal antun wird, ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass die Führung des Vereins und er einen längst überfälligen Weg zu einem gemeinsamen vernünftigen Miteinander finden sollten. Auch wenn die Skepsis bei denen, die hinter der Führung des Aufsichtsrates stehen, besonders groß sein dürfte.

Die Behauptung, Tönnies sei ein "ganz normaler Sponsor", ist absurd

Die Behauptung, Clemens Tönnies, der sich immer noch finanziell auf Schalke engagiert, sei ein "ganz normaler Sponsor" ist an Absurdität kaum zu überbieten und höchstens geeignet, ihn zu provozieren. Es gibt aber genug Beispiele dafür, dass es Unternehmen, Sport- und Wirtschaftsverbände und Parteien nicht geschafft haben, den Frieden mit Führungspersönlichkeiten zu suchen, die im Streit oder nach Turbulenzen gegangen sind. Mit gewaltigem Ärger als Folge der Zerrissenheit.

Einigkeit und Geschlossenheit sind aber zwingende Voraussetzungen, damit sich der FC Schalke 04 auf dem derzeitigen bitteren Tief herausarbeiten kann. Dazu gehört nicht nur, aber auch, dass die Führung einen Weg des Miteinanders mit Clemens Tönnies und der Phase der Vereinsgeschichte macht, die er geprägt hat. Er selbst, davon bin ich überzeugt, wäre dazu bereit.

Zugleich wird der Verein ohne Tabu darüber sprechen müssen, wie er sich von der Rechtsform her aufstellt, um zukunftsfähig zu sein. Mit Selbstzerfleischung, zu der der Klub gelegentlich neigt, wird die Zukunft nicht erfolgreich gemeistert werden. Eigentlich gibt die letzte Strophe des Vereinsliedes ("Blau und Weiß, wie lieb ich Dich") den notwendigen Geist vor: "Tausend Freunde, die zusammenstehn, zusammenstehn, dann wird der FC Schalke niemals untergehn."

Dirk Metz, Inhaber der Frankfurter Kommunikationsberatung DMK, gehörte von 2015 bis 2021 dem Aufsichtsrat des FC Schalke 04 an.