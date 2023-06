Schalke 04 lotst Lasogga in die Knappenschmiede

Pierre-Michel Lasogga läuft künftig in Königsblau auf. Der ehemalige Bundesliga-Angreifer schließt sich der U 23 des FC Schalke 04 in der Regionalliga West an.

Hielt sich zuletzt beim VfB Lübeck fit und hat nun einen neuen Klub gefunden: Pierre-Michel Lasogga IMAGO/Lobeca