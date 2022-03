Schalke 04 entlässt U-23-Trainer Fröhling

Neuer Impuls im Existenzkampf der Regionalliga West: Wie Schalke 04 am Montagmittag bekanntgab, wurde U-23-Cheftrainer Torsten Fröhling (55) mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

"Die U 23 befindet sich in der Regionalliga West nach sechs Spielen ohne Sieg mitten im Kampf um den Klassenerhalt", beginnt Mathias Schober, Direktor der Knappenschmiede, sein Statement: "Deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen neuen Impuls auf der Cheftrainerposition zu setzen."

Der für den Sommer geplante Wechsel von U-15-Coach Jakob Fimpel in die U 23 wird vorgezogen, er übernimmt ab sofort die Verantwortung an der Seitenlinie. "Wir sind überzeugt davon, dass wir mit dem vorgezogenen Wechsel zu Jakob Fimpel gemeinsam die Trendwende und den Ligaverbleib schaffen können", so Schober.

Fröhling dankten die Königsblauen für sein fast vierjähriges Engagement, das in der Saison 2018/19 und im vorzeitig perfekt gemachten direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga West seinen Höhepunkt fand.

Nachfolger Fimpel derweil weiß um die Herausforderung, die ihn erwartet: "Ich bin davon überzeugt, dass wir zusammen den Klassenerhalt schaffen werden. Uns ist bewusst, dass es ein großer Kraftakt werden wird, in dem wir bis zur letzten Minute unser Bestes geben müssen. Entsprechend fokussiert werden wir die neue Aufgabe im Team angehen."

Fimpel kennt Schalkes Jugend bestens - Premiere in Homberg

Fimpel ist bereits seit 2013 als Jugendtrainer auf Schalke tätig. Zuerst fungierte der 32-Jährige als Co-Trainer der U 15 unter Willi Landgraf. Zeitgleich arbeitete er als Videoanalyst für mehrere S04-Nachwuchsmannschaften. Auch die U 15, U 16 und U 17 lernte er in seiner Schalker Zeit intensiv kennen. Die U 23 ist für den gebürtigen Filderstädter kein Neuland: In der Saison 2017/18 assistierte er Onur Cinel. Seine aktive Fußballerkarriere verbrachte Fimpel größtenteils beim VfR Aalen.

In der Regionalliga West ist die Schalker Zweitliga-Reserve nur noch 15. - mit nur einem Zähler Vorsprung auf Alemannia Aachen. Seine Premiere feiert Fimpel bereits am Freitag (19 Uhr), wenn das existenziell wichtige Auswärtsspiel bei Schlusslicht VfB Homberg ansteht.