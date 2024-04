Schalding vor dem Keller-Kracher gegen Bamberg: "Wir dürfen keinesfalls zu viel wollen"

Die sportliche Lage ist angespannt - doch von Nervosität oder Verunsicherung ist im Lager des SV Schalding-Heining nichts zu spüren. Vor dem enorm wichtigen Kellerduell am Samstag gegen den Tabellen-16. FC Eintracht Bamberg herrscht trotz der jüngsten 1:2-Heimpleite gegen die Spvgg Greuther Fürth II viel Optimismus bei den Verantwortlichen.

"Die Mannschaft ist gefestigt und präsentierte sich zuletzt sehr stabil. Die jüngste Niederlage wird uns sicher nicht aus der Bahn werfen", sagt Sportchef Markus Clemens. Wie in den Partien zuvor, als der SVS zwei Siege und ein Unentschieden einfahren konnte, habe auch gegen Fürth II die Leistung gepasst. "Leider gab es in diesem Spiel gleich vier Schlüsselmomente gegen uns, die du normal in einer ganzen Saison nicht hast", urteilt Clemens. Nach 1:0-Führung schenkte Schalding den Gästen zwei Tore durch schwere individuelle Aussetzer, dann verschoss Markus Gallmaier in der siebten Minute der Nachspielzeit auch noch einen Elfmeter - es wäre das 2:2 gewesen.

Knochner und Raml fallen aus

Noch schwerer als der vergebene Punkt wiegt freilich die Verletzung von Philipp Knochner. Der 30-jährige Ex-Profi des SV Wacker Burghausen blieb nach einer halben Stunde im Rasen hängen und riss sich dabei das vordere Kreuzband, wie eine MRT-Untersuchung Mitte der Woche ergab.

"Der Ausfall von Philipp ist natürlich extrem schmerzhaft, menschlich und sportlich, er war in sehr guter Verfassung. Aber ich bin sicher, dass sich jetzt ein anderer Spieler hervortun wird", sagt Clemens. Im Montagstraining zog sich Kapitän Sebastian Raml dann auch noch einen Mittelhandbruch zu und wird ebenfalls ausfallen. Nach "vier guten Partien in Folge" könne man dennoch mit Selbstvertrauen nach Bamberg fahren, befindet der Sportchef. Dort gelte es, die richtige Balance aus defensiver Stabilität und offensivem Handeln zu finden. "Wir dürfen keinesfalls zu viel wollen", sagt Clemens. Auch Trainer Stefan Köck warnt vor den Qualitäten des Gegners. "Bamberg ist defensiv extrem diszipliniert. Sie spielen aus einer Fünfer-, manchmal sogar Sechserkette heraus und versuchen dann schnell umzuschalten. Auch bei Standards sind sie sehr gefährlich. Es wird ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden."

Köck mahnt zur Lockerheit

Mit der "Gangart" seiner Mannschaft im Abstiegskampf zeigt sich der Coach insgesamt sehr zufrieden. "Wir haben es zuletzt geschafft, immer wieder kleine Dinge in unserem Spiel zu verbessern", sagt Köck. Wichtig sei es, trotz aller tabellarischen Brisanz die Lockerheit nicht zu verlieren, "es geht um die richtige Mischung aus Anspannung und Spaß am Fußball", urteilt der 39-Jährige, der in der kommenden Saison bei seiner Arbeit neben Co-Trainer Josef Holler auch von Markus Gallmaier unterstützt wird. Der gerade erst wieder fit gewordene Stürmer (31) rückt ab Sommer ins Trainerteam auf, wird aber auch als Spieler weitermachen.

Auch sonst sei man mit den Personalplanungen im Soll, heißt es vom Reuthinger Weg. "Ein Großteil der Mannschaft bleibt zusammen. Wir werden sicher wieder eine schlagkräftige Truppe am Start haben", sagt Köck, der mit Blick auf den Klassenerhalt ebenso wenig Rechenspiele anstellen will wie Sportchef Clemens. "Es wird in den kommenden vier Wochen noch sehr viel passieren in der Liga. Von daher kann man da gar nicht sagen. Der Fokus liegt nur auf uns und unserer nächsten Aufgabe", befindet der Sportchef.