Schalding-Stürmer Schnabel: Wichtig, auch wenn er mal nicht trifft

Fabian Schnabel ist beim SV Schalding-Heining nicht nur wegen seiner bislang sieben Saisontreffer eine Säule. Der 30-Jährige fühlt sich pudelwohl bei den Passauer Vorstädtern, ist geprägt von einem aufreibenden Halbjahr beim damaligen Drittligisten FSV Zwickau.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Wenn es nach ihm ginge, könnte die Fußballpause bereits zu Ende sein. "Es kribbelt extrem. Ich freue mich, wenn es jetzt dann wieder losgeht", sagt Fabian Schnabel. Aktuell absolviert der Angreifer des SV Schalding wie seine Teamkollegen individuelles Training, ab 22. Januar geht es zurück auf den Platz. Dann beginnt für die Passauer Vorstädter die Mission Klassenerhalt. Und Fabian Schnabel ist felsenfest davon überzeugt, dass die Schaldinger ihr erklärtes Ziel erreichen werden. "Wir haben ein cooles Team und wissen, was wir können. Ich habe großes Vertrauen in unsere Mannschaft."

Dass die Schaldinger zur Winterpause der Regionalliga Bayern über dem ominösen Strich stehen, liegt auch an Dauerbrenner Schnabel. In allen 21 Spielen stand der Stürmer von Beginn an auf dem Platz und spulte Woche für Woche ein enormes Laufpensum ab. Sieben Saisontore hat er zudem bereits auf dem Konto, darunter vier Elfmeter und einen direkt verwandelten Freistoß. "Fabians Qualitäten vor dem Tor sind bekannt. Aber auch wenn er nicht trifft, ist er sehr wichtig, weil er extrem mannschaftsdienlich spielt. Auf ihn kannst du dich immer verlassen", sagt Trainer Stefan Köck. Zugute kommt dem schnellen Stürmer dabei auch seine Fitness. "Ich schaue sehr stark auf meinen Körper, ernähre mich gesund, mache viel individuelles Training", erzählt der 30-Jährige, der in der Vergangenheit von Verletzungen oft verschont blieb.

Eine weitere Stärke des Angreifers: Seine hervorragende Schusstechnik. Links wie rechts feuert Schnabel auf den gegnerischen Kasten, scharfe, platzierte Abschlüsse sind seine Spezialität. Zufall ist das nicht. "Ich bin oft schon früher im Training und trainiere mit ein paar Jungs ruhende Bälle. Von nichts kommt nichts."

Das hat der Passauer früh gelernt. Schon mit 15 zog er von zu Hause aus, nahm ein Angebot der SV Ried an, wechselte vom 1. FC Passau aus ins Internat nach Oberösterreich. "Das war eine super schöne Zeit. Wir hatten eine überragende Mannschaft und viel Spaß", erzählt Schnabel, der in Ried unter anderem mit dem heutigen Bochumer Bundesligaspieler Kevin Stöger kickte. Im Herrenbereich schloss sich Schnabel dann BW Linz an, stieg dort in die 2. Liga auf. Dann folgte der Schritt nach Schalding, wo der Neuzugang in seiner ersten Regionalliga-Halbserie gleich 13-mal einnetzte - und so das Interesse des FSV Zwickau weckte. Schnabel wechselte zum damaligen Drittligisten, lernte dort aber auch die Schattenseiten des Profilebens kennen. "Wir waren im Abstiegskampf, es herrschte enormer Druck. Auch medial bist du ständig im Fokus, es stand jeden Tag ein Bericht in der Bild-Zeitung. Das ist alles nicht so leicht", sagt er heute.

Ausfälle von Gallmeier und Drofa kompensiert

Nach einem halben Jahr entschloss sich Schnabel zur Rückkehr nach Schalding, wo er nun seit 2018 aufläuft "Das Umfeld hier ist familiär und trotzdem kann ich hochklassig Fußball spielen. Das passt perfekt", sagt er. Beruflich hat sich Schnabel selbstständig gemacht, ist im Bereich Digital-Marketing unterwegs. Auch fußballerisch lief es für ihn zuletzt bestens. Nach dem Ausfall seiner Sturmpartner Markus Gallmaier und Patrick Drofa übernahm Schnabel eine noch tragendere Rolle im SVS-Team, ging als Routinier oft mit großem Einsatz voran und ist bester SVS-Torschütze.

Nach dem Winter sollte sich die im Herbst arg angespannte personelle Situation in Schalding deutlich entspannen. Nicht zuletzt deshalb blickt Schnabel positiv aufs neue Fußballjahr. Die fußballerische Qualität im Team sei hoch, der Spirit hervorragend. "Das Jahr nach dem Abstieg in die Bayernliga hat uns alle noch viel enger zusammengeschweißt", sagt Schnabel, der auch lobende Worte für das Trainerteam um Stefan Köck und Josef Holler findet, die "richtig gute Arbeit" machen würden.