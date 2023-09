Schalding-Heining lässt Illertissens Erfolgsserie reißen

Am Dienstag hat der SV Schalding-Heining in einem Nachholspiel der Regionalliga Bayern die Erfolgsserie des FV Illertissen gestoppt. Knackpunkt war unter anderem eine frühe Rote Karte für FVI-Torwart Felix Thiel.

Das Ziel war klar: Der FV Illertissen wollte seinen fünften Liga-Sieg in Folge, und der dem Tabellenkeller zugehörige SV Schalding-Heining schien am Dienstag dafür ein dankbarer Gegner zu sein. Doch nach Anpfiff war es der SVS, der sich in Person von Schnabel erstmals zu Wort meldete. Seinen wuchtigen Schuss lenkte Gäste-Torwart Thiel in der 5. Minute gerade noch so über die Latte. Ab der 16. Minute mussten die Gäste ohne ihren Schlussmann auskommen, der wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah. Preil rückte ins Tor, Gabriele wurde ausgewechselt

Sofort war der Ersatzkeeper hellwach, lenkte einen gut getretenen Freistoß von Rossdorfer zur Ecke. In der 26. Minute war Preil bezwungen, Rossdorfer vollstreckte nach Querpass von Goß aus kurzer Distanz. Just als Illertissen danach trotz Unterzahl wieder zu Chancen kam, legte Schnabel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit frei vor Preil das 2:0 nach.

Den zweiten Durchgang eröffnete Rossdorfer mit einem Volley, der an den Pfosten klatschte. Preil war wohl noch mit den Fingerspitzen dran. In der 56. Minute probierte es der Schaldinger erneut mit einer Direktabnahme und diesmal schlug der Ball im Netz ein. Alle Zeichen standen auf Heimsieg, allerdings antwortete Pöschl nicht einmal 180 Sekunden später aus kurzer Distanz mit dem 1:3. Danach drückten die Gäste massiv, Schalding fuhr allerdings auch gefährliche Konter. Helmer traf für Illertissen noch den Pfosten, mit dem 4:1 durch Stiglbauer, der einen zu kurzen Rückpass der Gäste eiskalt ausnutzte (83.), war die Messe endgültig gelesen. Nach dem 5:0 gegen Ansbach nun der nächste hohe Heimsieg für Schalding-Heining.