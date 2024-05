Schalding eist Kauschinger aus Vilzing los

Martin Kauschinger wechselt in der Sommerpause von der DJK Vilzing zum SV Schalding-Heining. Für die DJK erzielte der 21-jährige Angreifer seit 2022 insgesamt 2 Tore in 19 Regionalliga-Partien. Teammanager Jürgen Fuchs erklärt: "Martin passt optimal in unser Profil, wir haben auch mit den bereits bestehenden Neuzugängen viele sehr talentierte Jungs in unseren Reihen und wollen mit ihnen in der Zukunft etwas entwickeln."