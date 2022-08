Schafkopf als Inspiration für Bayerns neues Ausweichtrikot

Der FC Bayern München hat am Donnerstag gemeinsam mit Sponsor Adidas das neue Ausweichtrikot für die Saison 2022/23 vorgestellt. Inspiration war ein beliebtes bayerisches Kartenspiel.

Das dunkelgraue Ausweichtrikot der Bayern kommt mit roten Streifen an den Schultern und einem roten Abschluss an den Ärmeln daher - in diesem Rot sind auch weitere Elemente gehalten. Als Design-Highlight wird das "dezente, farblich leicht abgesetzte Rauten-Muster, welches sich über die Vorderseite des Trikots zieht", bezeichnet. In Anlehnung an das traditionelle bayerische Kartenspiel Schafkopf sind dabei innerhalb der Rauten die Symbole der Blattfarben Eichel, Gras, Herz und Schellen zu erkennen.

Der Preis für das Ausweichtrikot, das zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester besteht, liegt bei 90 Euro. Die "Authentic-Version", die die Profispieler tragen, ist für 140 Euro erhältlich.

Erstmals zum Einsatz kommt das neue Ausweichtrikot am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.