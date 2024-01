Schafft der 1. FC Köln den Klassenerhalt?

Der 1. FC Köln hat den Trainer gewechselt und strebt nun mit Timo Schultz den Klassenerhalt an.

Zehn Punkte und Rang 17 - so lautet die magere Zwischenbilanz des 1. FC Köln zur Winterpause in der Bundesliga. Vor Weihnachten trennten sich die "Geißböcke" von Trainer Steffen Baumgart, mit Timo Schultz, der zuvor beim FC St. Pauli und dem FC Basel die Geschicke leitete, übernahm kurz nach dem Jahreswechsel der neue Übungsleiter beim Traditionsverein.

Der 46-Jährige hat in seiner Trainerlaufbahn noch keine Erfahrung in der Bundesliga sammeln können (85 Zweitliga-Spiele), in Basel waren ihm bis zu seiner Beurlaubung nur sieben Partien im Schweizer Oberhaus vergönnt. Erste Station mit dem 1. FC Köln im Kampf um Punkte gegen den Abstieg wird am 13. Januar das Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim sein.

Gelingt dem FC unter Schultz der Klassenerhalt?