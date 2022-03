Schätze aus 700 Kartons - der kicker im Haus der Geschichte

Die große Leidenschaft als Sammler hat den Frankfurter Othmar Hermann (69) selbst zu einer Kultfigur gemacht. Ein Stück aus seiner Schatzkammer rückt aktuell in den Fokus.

Von außen wirkt das Einfamilienhaus im Frankfurter Stadtteil Rödelheim wie alle anderen in der Umgebung. Doch wem Besitzer Dr. Othmar Hermann die Tür öffnet, der verspürt schnell die Magie im Inneren. Jedenfalls wenn er einen Sinn für Fußball-Historie besitzt. Devotionalien-Sammler Hermann hat sein Domizil auf zwei Stockwerken zu einer Speisekammer der Erinnerungen ausgestaltet, die Abertausende Köstlichkeiten birgt - ohne Verfallsdatum.

Facharzt für Eintracht Frankfurt

Beim Einzug brauchte Hermann 700 Umzugskartons. Nicht alles dreht sich dabei um die Frankfurter Eintracht, aber das allermeiste. Als "Sammlerlegende" hat die Homepage seines Herzensklubs den 69-jährigen Mediziner im Ruhestand geadelt. Sowie augenzwinkernd als "Facharzt für Chirurgie, Allgemeinmedizin und Eintracht Frankfurt".

Weinflasche zur Meisterschaft ohne Rostocker Rechnung

Programmhefte, Eintrittskarten, Originaltrikots, Autogramme, Poster, Bilder, Bembel, Bücher und Bälle - der "Doc", wie Hermann in der Szene prägnant genannt wird, findet für alles ein Plätzchen. Eine Weinflasche mit dem Etikett "Eintracht Frankfurt, Deutsche Meisterschaft 1991/92" zählt zu den absoluten Raritäten. Das Souvenir kam schließlich nie auf den Markt. Schuld ist das 1:2 am letzten Spieltag in Rostock, der verweigerte Elfmeter von Schiri Alfons Berg nach Foul an Ralf Weber.

Längst vergossener Wein, die zugehörige Flasche aber steht bei Hermann im Regal. Gleich neben einer aus dem Jahr 1959. Da wurde die Eintracht tatsächlich Deutscher Meister, jeder Spieler mit passendem Attribut auf dem Etikett verewigt. Etwa der "stahlige" Verteidiger Seppl Weilbächer, der "feurige" Ungar Istvan Sztani oder der "elegante Finesse" verströmende Spielmacher Alfred Pfaff.

Man denkt immer, das Marketing-Zeitalter hätte erst viel später begonnen, dabei gab es schon vor 60, 70 Jahren verrückte Ideen, um Fanartikel unter die Leute zu bringen. Othmar Hermann

"Man denkt immer, das Marketing-Zeitalter hätte erst viel später begonnen", schmunzelt Hermann. "Dabei gab es schon vor 60, 70 Jahren verrückte Ideen, um Fanartikel unter die Leute zu bringen." Zeugnis geben auch Streichholzschachteln mit Motiven aus der ersten Bundesligasaison 1963/64 oder eine Zigarrenspitze mit dem Aufdruck "Süddeutscher Meister 1953".

Sechsstelligen Eurobetrag in Devotionalien investiert

Solchen Details spürt Hermann mit besonderer Akribie hinterher: "Die Sammelleidenschaft beschäftigt einen 24 Stunden am Tag." Einen sechsstelligen Eurobetrag habe er über die Jahrzehnte gewiss investiert. Mit dem Segen von Gattin Eva, die er 1982 heiratete und die ihn lange zu den Spielen der Eintracht begleitete. Über 700 hat er live vor Ort gesehen, das erste am 14. August 1965. Just bei jenem 2:0 gegen den HSV feierte Jürgen Grabowski seine Bundesligapremiere. Beide Debütanten, schreibt Eintrachts Fanabteilung über "Grabi" und den "Doc", seien "mit den Jahren Legenden geworden".

100 Jahr altes Programmheft

Ein seltenes Stück aus Hermanns Fundus rückt aktuell besonders in den Fokus: das Original-Programmheft vom ersten Länderspiel in Frankfurt nach dem Ersten Weltkrieg. Am 26. März 1922 trennten sich Deutschland und die Schweiz im Stadion am Riederwald mit 2:2 - auf den Tag genau 100 Jahre vorm anstehenden Testspiel der DFB-Elf gegen Israel in Sinsheim.

Stadtrundfahrten und Festbankett mit dem Gegner

Der damalige Ablaufplan gewährt Einblicke in die Kultur eines ganz anderen Fußballzeitalters: Damals trafen sich die Gegner rund ums Spiel noch zu gemeinsamen Stadtrundfahrten, Mittagessen und After-Match-Festbankett. Solche geschichtlichen Hintergründe und Zusammenhänge faszinieren Hermann.

Seit 2011 hält er vor Heimspielen in Zusammenarbeit mit dem Klubmuseum regelmäßig seine "historische Eintracht-Sprechstunde" auf der Waldtribüne am Stadion ab, für viele Fans längst Kult. Seit einiger Zeit unterschreibt Hermann sogar eigene Autogrammkarten, die zahlreiche Abnehmer finden. Auch der Doc selbst besitzt inzwischen Sammlerwert.