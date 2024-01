Schär verlängert bei den Magpies

Seit 2018 ist Newcastle das Zuhause von Fabian Schär, das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Der 32 Jahre alte Schweizer hat seinen Vertrag bei Newcastle United am Montag vorzeitig bis Sommer 2025 verlängert, das teilten die Magpies in einer offiziellen Stellungnahme mit. "Ich fühle mich in Newcastle sehr wohl. Ich liebe die Stadt und ich liebe es, für diesen Klub und die unglaublichen Fans zu spielen", wird der 78-malige Nationalspieler in dem Statement zitiert. In der Premier League kam der Abwehrspieler bisher in allen 20 Partien zum Einsatz, in der Champions League erzielte er in sechs Spielen einen Treffer.