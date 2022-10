Schäffler schockt RWE spät - Elversberg und 1860 lassen nichts anbrennen

Das Spitzenduo der 3. Liga hat auch am 12. Spieltag nichts anbrennen lassen. RWE kämpfte in Unterzahl aufopferungsvoll, doch Dynamo holte spät noch einen Punkt. Auswärts gänzlich leer aus ging erneut der Waldhof.

Manuel Schäffler rettete Dresden in Essen einen späten Punkt. IMAGO/Picture Point

So langsam hat man sich an Aufsteiger Elversberg ganz oben gewöhnt. Die Saarländer legten nach ihrem Torrausch im Landespokal am Samstag bei der Kölner Viktoria einen weniger spektakulären 2:0-Sieg nach. Mit einem Doppelpack machte Fellhauer (49./69.) im zweiten Durchgang alles klar gegen die Viktoria, die seit dem 13. August nicht mehr gewonnen hat.

SVE-Verfolger 1860 München holte nach zwei sieglosen Spielen gegen den VfL Osnabrück mal wieder einen Dreier und hielt so den Zwei-Punkte-Rückstand. Verlaat (7.) brachte die Löwen an der stimmungsvollen Bremer Brücke früh auf die Siegerstraße, im Anschluss waren die Lila-Weißen einige Male dicht dran am Ausgleich - allein der Ball wollte nicht ins Tor. Stattdessen vollendete Skenderovic (82.) einen Konter zum 2:0-Endstand aus der Sicht der effizienten Münchner.

Fesselndes 1:1 an der Hafenstraße

Im brisanten West-Ost-Vergleich Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden sah es lange nach einem Heimsieg vor ausverkauftem Haus aus. RWE musste zwar auf seinen angeschlagenen Top-Torjäger Engelmann verzichten, dafür sorgte Young (23.) nach einem Fauxpas von SGD-Schlussmann Drljaca für den Treffer. In Unterzahl - Wiegel sah Rot (52.) - verteidigte RWE die Führung aufopferungsvoll, doch kurz vor dem Ende machte Schäffler (89.) noch den Ausgleich.

Im ersten Ligaspiel nach der Entlassung von Uwe Koschinat fuhr der 1. FC Saarbrücken, bei dem Manager Rüdiger Ziehl auf Interimsbasis übernommen hat, einen knappen 3:2-Sieg gegen Zwickau ein. Jacob (3./54.) und Cuni (32.) sorgten für einen Drei-Tore-Vorsprung, während Zwickau stets gefährlich, aber letztlich zu spät erfolgreich war. Krüger (79.) und Assibey-Mensah (90.+5) schlugen erst in der Schlussphase zu, in der Ziegele Gelb-Rot sah. Im Gegensatz zum FSV konnte der FCS somit seine drei Ligaspiele anhaltende Sieglos-Serie beenden.

Ingolstadt seit fünf Spielen ungeschlagen

Der FC Ingolstadt feierte nach dem Coup bei den Löwen im Heimspiel gegen Meppen den nächsten Dreier. Schmidt (3.) traf früh für die drittplatzierten Schanzer, die dann auch noch von einem bitteren Kraulich-Eigentor (26.) profitierten. Pouriés Treffer (30.) konnte die Wende nicht einleiten, in der Nachspielzeit machte Hawkins (90.+3) den Deckel drauf. Der FCI ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

Einen wilden Ritt sahen die Zuschauer im Dreisamstadion. Nach Rossipals Treffer in der 32. Minute gingen die Gäste aus Mannheim mit einer Führung in die Pause. Nach dieser drehte Freiburg das Spiel (46. Wiklöf/52. Vermej), ehe Keita-Ruel (60.) ausglich für den Waldhof. Doch erneut Vermej (61.) schlug postwendend zurück - Endstand 3:2! Und so blieb Mannheim auch im sechsten Auswärtsspiel (0/1/5) sieglos.