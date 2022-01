Schäffler nicht mehr gesetzt, aber unverändert wichtig

Manuel Schäffler ist beim 1. FC Nürnberg zwar kein unumstrittener Stammspieler mehr, doch für den 32-Jährigen ist die Zeit beim Club wie es scheint lange nicht zu Ende.

Dass der 1. FCN mit allen Akteuren spricht, deren Vertrag ausläuft, ist für die Verantwortlichen eine Selbstverständlichkeit - mal intensiver wie bei Außenverteidiger Tim Handwerker, mit dem sich die Franken in puncto weitere Zusammenarbeit bereits seit dem vergangenen Sommer austauschen; mal weniger intensiver wie bei Offensivallrounder Nikola Dovedan, mit dem die Gespräche erst seit Kurzem angelaufen sind. Nie nannte der Verein indes den Namen Manuel Schäffler, wenn es um anstehende Verhandlungsrunden ging. Und doch steht der Mittelstürmer unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung.

Wurde der Vertrag sogar schon verlängert?

Wie das möglich ist? Der 32-Jährige hat in seinem Arbeitspapier eine Klausel verankert, die bei einer gewissen Anzahl ein automatisches Verlängern nach sich zieht. Auf 17 Einsätze in der 2. Bundesliga (kicker-Durchschnittsnote 3,50) kommt der gebürtige Oberbayer bislang. Wie viele ihm noch fehlen, oder ob er bereits die notwendige Marke erreicht hat, darüber gibt es keine offizielle Angabe. Der Club jedenfalls widerspricht nicht, wenn von einer sicheren weiteren Zusammenarbeit mit dem wuchtigen Mittelstürmer klassischer Prägung die Rede ist.

In diesem Zusammenhang betont der FCN vielmehr, wie wichtig Schäffler für die Mannschaft und deren Erfolg sei. Ungeachtet des Umstandes, dass er im Gegensatz zur vergangenen Saison nicht mehr gesetzt ist. Bei seinen 17 Einsätzen stand er lediglich achtmal in der Anfangself, nur in den Spielen gegen Darmstadt (0:2), St. Pauli und Schalke (1:4) bestritt er die volle Distanz. So ist es auch wenig verwunderlich, dass seine Trefferquote bislang die schwächste seit Jahren ist. Drei Tore und eine Vorlage machen sich wenig für einen Mann aus, der in den fünf Spielzeiten davor stets zweistellig traf, dabei einmal die 20er Marke übertraf und ihr zweimal sehr nahekam.

Im Sommer 2020 holte ihn der damals bei FCN neu installierte Sportvorstand Dieter Hecking vom Absteiger Wehen Wiesbaden für rund 800.000 Euro, nachdem Schäffler zuvor 19 Mal für die Hessen getroffen hatte. Und Heckings Königstransfer erfüllte allein rein von der Trefferquote her die Erwartungen: Seine zehn Treffer konnten sich gerade vor dem Hintergrund sehen lassen, dass er diese in schwierigen Phasen erzielt und im furiosen letzten Saisondrittel wegen einer Knieverletzung die letzten sieben Partien verpasst hatte.

Schäffler ist weit mehr als nur ein Torjäger - Neue Rolle muss akzeptiert werden

Wobei sich sein Wert ohnehin nicht rein mit Toren bemessen lässt. Als Kämpfer vor dem Herrn sowie als Typ mit Ecken und Kanten ist er ein Akteur par excellence aus der Kategorie "wichtig in der Kabine". Und das mit dem Wichtig trifft unverändert auch auf seinen sportlichen Wert zu, "nur" drei Treffer hin oder her. Ohne ihn wäre Trainer Robert Klauß um eine wichtige Variante beraubt, wenn es gegen einen tief stehenden Gegner geht, oder ein Spielverlauf einen zweikampfstarken Brecher im Sturmzentrum erfordert.

Dass die Offensive des FCN mittlerweile qualitativ wie auch von der Variabilität her sehr breit aufgestellt daherkommt, ist fürs Trainerteam zwar prima, für den einzelnen aber nicht immer. Wenn der FCN wie zuletzt beim 1:0 in Düsseldorf mit drei flinken Spitzen auf hohes Pressing und blitzschnelles Umschalten setzt, wird Schäffler auch in Zukunft nicht erste Wahl sein. Und doch ist er auch in jener Partie gefragt gewesen - wenn auch nur in der Schlussphase, als die Fortuna verzweifelt alles nach vorne warf. Somit hatte auch Schäffler seinen Anteil am Sieg. Wichtig für die Zukunft wird nur sein, dass er diese Rolle für sich akzeptiert. Was nach einer Selbstverständlichkeit klingt, ist so leicht nicht vor dem Hintergrund, dass Schäffler in den Jahren stets ein gesetzter Platzhirsch gewesen war.

Bei den Eigengewächsen Tim Latteier (21) und Noel Knothe (22) stellt sich hingegen ein ganz anderes Thema: Spielpraxis. Bei Ersterem, der im April zum Profi gemachte Mittelfeldspieler, wie auch Zweiterem, der zu Beginn der Saison 20/21 hochgezogene Innenverteidiger, bahnt sich je eine Leihe an.