Schäfers Rüffel für Marmoush

Der Plan steht: Omar Marmoush soll im Sommer wieder für den VfL Wolfsburg spielen. Doch will das auch der Spieler? So manche Aussagen des Ägypters, der an den VfB Stuttgart verliehen ist, kamen bei den Niedersachsen nicht so gut an.

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) will Omar Marmoush dem VfB Stuttgart dabei helfen, einen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen, er würde bei einem Sieg der Schwaben aber den VfL Wolfsburg wieder etwas stärker in die Bredouille bringen. Jenen Klub, bei dem der Ägypter ab Sommer wieder unter Vertrag steht. Große Gedanken daran macht sich der 23-Jährige aber noch nicht: "Ich bin nur auf den VfB fokussiert, damit wir den Klassenerhalt schaffen."

In Wolfsburg stellt sich nach dieser so durchwachsenen Saison hingegen schon die Frage, ob der Mannschaft nicht ein Marmoush, der die Vorbereitung unter Mark van Bommel noch absolviert hatte, schon jetzt hätte helfen können. Mit drei Treffern und vier Vorlagen hat der Offensivmann jedenfalls fast so viele Torbeteiligungen wie Luca Waldschmidt (1/2) und Maximilian Philipp (1/4) zusammen, die beide für viel Geld im vergangenen Sommer verpflichtet wurden. VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer sagt: "Diese Frage stellt sich nicht, wir haben das im vergangenen Sommer gemeinschaftlich entschieden. Die Leihe war erfolgreich, Omar hat eine tolle Entwicklung bei einem Erstligaklub genommen. Wir freuen uns, dass er im Sommer zurückkommt."

Ein Satz, der eigentlich keinen Interpretationsspielraum lässt, wenngleich Marmoush sich lieber noch ein Hintertürchen offenhält. "Mein Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2023, das bedeutet, dass ich im Sommer zurückkehre. Aber wer weiß, was passiert." Die "Bild" zitierte den Leihspieler zudem so: "In Wolfsburg habe ich keine Chance bekommen, mich über einen längeren Zeitraum zu zeigen." Aussagen, die bei Schäfer nicht so gut ankommen, der 37-Jährige verteilt einen Rüffel: "Er hat Vertrag, der sollte nicht nur für uns, sondern auch für ihn bindend sein. Wir entscheiden, was im nächsten Jahr passieren wird. Den einen oder anderen Satz kann ich nicht nachvollziehen."

Wolfsburg mit Brekalo "im Austausch"

Einen gültigen VfL-Vertrag besitzt ab dem 1. Juli auch wieder Josip Brekalo, der in dieser Saison an den FC Turin verliehen ist. Die Italiener besitzen eine Kaufoption und können Brekalo, der einst auch schon an den VfB Stuttgart verliehen war, für elf Millionen Euro fest verpflichten - dies soll bis zum 15. Mai möglich sein. Wie denkt Schäfer über diese Personalie? Auch hier orientiert sich der Sportdirektor an den aktuellen Fakten: "Stand heute kommt Josip zurück, er hat sehr beachtliche Leistungen in Italien gezeigt."

Brekalo, der mal wieder eine neue Berateragentur für die Wahrung seiner Interessen gefunden hat, kommt in der Serie A auf sechs Saisontreffer in 28 Partien. Im vergangenen Sommer wollte er noch unbedingt weg aus Wolfsburg. "Josip hatte uns frühzeitig über seine Gedankengänge informiert", erklärt Schäfer, "wir sind mit ihm im Austausch." Dabei ist das letzte Wort gewiss noch nicht gesprochen.