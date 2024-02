Schäfers Bekenntnis zu Kovac - Majers "positive Wut"

Der erhoffte Befreiungsschlag blieb aus, Wolfsburg tritt weiter auf der Stelle, Niko Kovac wurde demonstrativ der Rücken gestärkt - und Lovro Majer sprach über "positive Wut".

Der im Sommer von Stade Rennes verpflichtete Lovro Majer wurde in Wolfsburg auf Anhieb Stammspieler, doch der kroatische Nationalspieler (27 Länderspiele) wusste nur bedingt zu überzeugen (kicker-Noteschnitt: 4,03) - und nun das: Ausgerechnet in dem Spiel, in dem der 26-Jährige von der Bank kam, brachte er seine bislang auffälligste Leistung. Mit zwei Toren führte Majer die Wolfsburger zum 2:2.

"Wenn du nicht spielst, gibt es immer positive Wut", sagte der Mittelfeldmann nach Abpfiff bei DAZN und meinte, dass das seiner Meinung nach "bei jedem Spieler so sein" sollte. Als Bankspieler sei "am Ende am wichtigsten, bereit zu sein, um den Unterschied zu machen, wenn man von der Bank kommt."

Enttäuschung zum Trotz: Kovac lobt Spieler

Dennoch: Das Unentschieden war das vierte Remis in Serie für die Wölfe, die damit weiter auf der Stelle treten - und ihren eigenen Ansprüchen hinterherhinken. Trainer Niko Kovac weiß das auch. "Die Jungs gehen ans Maximum, belohnen sich für die harte Arbeit aber nicht mit einem Sieg", sagte der zuletzt in die Kritik geratene Coach und lobte seine Schützlinge für deren Auftritt nach dem Seitenwechsel. "Wie wir heute in der zweiten Hälfte aufgetreten sind, das gefällt mir." Letztendlich müsse man aber mit dem 2:2 leben.

Auf die Frage, wie es denn um ihn stehe, konnte Kovac nicht konkret antworten. Dazu könne er "nichts sagen, denn ich bin nicht derjenige, der das entscheidet." Der Kroate wisse jedoch, dass im Fußball "unter dem Strich die Ergebnisse entscheiden" - und diese sind derzeit nicht so, wie man sie sich wünscht, "aber ich bleibe dabei: Man muss das Positive sehen. Wir haben 20 Spiele gespielt und keine einzige Mannschaft hat uns an die Wand gespielt. Wir sind immer nah dran gewesen."

Niko bleibt Trainer. Marcel Schäfer

Noch vor dem Spiel gab sich Kovac zuversichtlich, dass sich das Blatt irgendwann wieder zu Gunsten der Wolfsburger wenden werde. Nur wann? "Das weiß kein Mensch." Vielleicht am kommenden Samstag bei Union Berlin? Der 52-Jährige kann jedenfalls davon ausgehen, dass er auch dann noch VfL-Trainer sein wird, denn Geschäftsführer Marcel Schäfer betonte nach dem Spiel ziemlich deutlich, dass man weiter auf Kovac baue.

"Niko bleibt Trainer, er wird morgen auf dem Trainingsplatz stehen und wir werden uns so gut es geht auf Union vorbereiten", sagte der 39-Jährige und meinte, dass es "selbstverständlich" sei, dass man vorhabe die Saison mit dem aktuellen Trainer zu beenden.