Schäfer: "Was bei Union passiert, ist wie ein Wunder"

Andras Schäfer hofft auf den ersten Dreier in der Europa League. In Malmö erwartet er eine interessante Partie.

Bei Andras Schäfer läuft es. Der Mittelfeldmann kommt sowohl beim 1. FC Union Berlin als auch in der ungarischen Nationalelf regelmäßig zum Einsatz. Mit seinem Klub ist er Tabellenführer der Bundesliga, mit Ungarn siegte er kürzlich in Leipzig gegen Deutschland mit 1:0. "Was bei Union passiert, ist wie ein Wunder. Und Bundesligaspieler wie Christoph Kramer sagen, dass Ungarn wie Union spielt", sagte Schäfer am Dienstag in einer Medienrunde im Stadion An der Alten Försterei.

Zwei Tage vor dem Auswärtsspiel Unions am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Malmö FF sollte eigentlich der Wettbewerb der Europa League im Mittelpunkt des Gesprächs stehen. Doch durch die Trainings-Abstinenz von Trainer Urs Fischer, der positiv auf Corona getestet worden war, musste sich Schäfer natürlich auch zum Fußball-Lehrer der Eisernen äußern.

Schäfer sieht den drohenden Ausfall Fischers pragmatisch, auch wenn der Verein wohl noch auf eine Frei-Testung bis zum Spieltag hofft. "Es kann passieren. Es ist immer schlecht, wenn der Cheftrainer vor so wichtigen Spielen nicht da ist. Der Coach sagt aber immer, dass wir so etwas akzeptieren müssen. Das tun wir jetzt auch", erklärte Schäfer. Der Blondschopf glaubt, dass sich Fischer mit seinem Stab, insbesondere Co-Trainer Markus Hoffmann, wegen des Trainings und der Taktik so absprechen wird, dass die Mannschaft perfekt vorbereitet sein wird.

Schäfer: "Es wird ein hartes, interessantes und wichtiges Spiel"

Die Ausgangsposition ist sowohl für Malmö als auch Union gleich schlecht. Beide Mannschaften gingen an den ersten beiden Spieltagen der Gruppe D leer aus. Um international überwintern zu können, müsste Union jetzt punkten - am besten dreifach. "Es wird ein hartes, interessantes und wichtiges Spiel. Aber das sollte uns nicht stressen, wir haben noch vier Spiele. Wir wollen gewinnen", so Schäfer.

In personeller Hinsicht stehen die Verteidiger Julian Ryerson und Robin Knoche wieder zur Verfügung, die bei der 0:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt am Samstag wegen einer Erkältung und aus privaten Gründen gefehlt hatten. Das Duo trainierte am Dienstagvormittag mit.