Schäfer vor dem Abgang aus Wolfsburg - nach Leipzig?

Beim VfL Wolfsburg deutet sich im Abstiegskampf ein großer Knall an. Nach kicker-Informationen steht Geschäftsführer Marcel Schäfer vor dem sofortigen Abgang.

Seine Zeit in Wolfsburg endet wohl abrupt: Geschäftsführer Marcel Schäfer. IMAGO/regios24

Vereinslegende Marcel Schäfer steht beim VfL Wolfsburg laut kicker-Informationen vor einem Abgang. Wie auch dieWolfsburger Nachrichten berichten, will der Geschäftsführer den Klub verlassen - das könnte beim VfL für sein sofortiges Aus sorgen. Als neuer Arbeitgeber des 39-Jährigen wird RB Leipzig gehandelt.

Der Wolfsburger Meisterspieler von 2009 ist 2018 als Sportdirektor in die Führungsebene des Vereins aufgestiegen, am 1. Februar 2023 wurde er zum Geschäftsführer Sport befördert. Eine Rolle, die er auch in Leipzig ausfüllen könnte, wo zudem Jörg Schmadtke als Berater ein Thema sein soll.

Weitere Informationen folgen ...