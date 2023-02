Schäfer und Schindzielorz: So läuft die Zusammenarbeit

Seit zwei Wochen ist Jörg Schmadtke nicht mehr da, Marcel Schäfer als neuer Geschäftsführer und Sebastian Schindzielorz als dessen Nachfolger als Sportdirektor leiten nun die Geschicke des VfL Wolfsburg. Für den neuen Boss Schäfer hat sich dabei nicht nur der Posten verändert.

An das neue Bild muss man sich erst einmal gewöhnen. Marcel Schäfer, viereinhalb Jahre lang Sportdirektor unter Geschäftsführer Jörg Schmadtke, war an Spieltagen immer dicht dran. Saß auf der Bank, zitterte und feierte mit seinem Team, diskutierte auch mal intensiv mit den Schiedsrichtern. Nun ist der 38-Jährige im wahren Wortsinn aufgestiegen. Beruflich zum verantwortlichen Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, im Stadion von der Bank auf die Tribüne. "Es ist ungewohnt", sagt Schäfer, "aber der andere Blickwinkel ist wichtig. Das Spiel ist von dort deutlich besser zu bewerten."

Während Schäfer den Tribünen-Adler gibt, nimmt der 44-jährige Schindzielorz nun auf der Bank Platz, schlüpft zunehmend in die Rolle seines Vorgängers. Was freilich auch bedeutet, dass Schäfer zwangsläufig eine gewisse Distanz zum Team und Trainer Niko Kovac haben wird. "Ich möchte weiterhin so viele Trainingseinheiten wie möglich sehen", erklärt der Boss, "aber es wird in Zukunft auch häufiger vorkommen, dass ich auch bei den Frauen präsent bin und strategische Themen vorantreiben werde." Neuerdings fällt auch der überaus erfolgreiche Frauenfußball in den Bereich des Geschäftsführers Sport. Der aktuell dabei ist, seinen Nachfolger und früheren Teamkameraden beim VfL einzuarbeiten. "Die Abläufe und Prozesse bei uns muss Sebastian erst einmal kennenlernen."

Doch wird Schäfer künftig nicht etwas fehlen, wenn er nicht mehr tagtäglich den direkten Draht zur Kabine hat? "Natürlich ist es eine Umstellung", betont Schäfer, "aber viele Dinge und Themen werden Sebastian und ich gemeinsam angehen, wir werden sehr stark als Team agieren." Gleichwohl gilt auch: "Er wird im Umfeld der Mannschaft präsenter sein als ich, er ist der erste Ansprechpartner für Trainer und Spieler. Das notwendige Grundvertrauen ist dafür bei uns vorhanden."