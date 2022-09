Schäfer und Schindzielorz: Die Gespräche stehen vor dem Abschluss

Der VfL Wolfsburg stellt auf der Führungsebene die Weichen für die Zukunft: Marcel Schäfer übernimmt ab Februar 2023 die Geschäftsführung des Bundesligisten, ihm zur Seite soll künftig ein früherer Teamkollege stehen.

Fängt wohl bald in Wolfsburg an: Sebastian Schindzielorz. IMAGO/Langer

Noch halten sich die Verantwortlichen bedeckt in Wolfsburg, geredet werden soll erst, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen. Die Gespräche hinter verschlossenen Türen befinden sich jedoch auf der Zielgeraden, noch in dieser Woche könnte verkündet werden, was ohnehin schon lange geplant war: Marcel Schäfer wird Nachfolger von Geschäftsführer Jörg Schmadtke, dessen Vertrag Ende Januar 2023 ausläuft. Gut möglich, dass im gleichen Atemzug auch der künftige Partner an der Seite von Schäfer bekanntgegeben wird - Sebastian Schindzielorz befindet sich hier nach kicker-Informationen weiter in der Pole Position, zu klären sind noch die Jobdefinitionen und Aufgabenfelder.

Mit Schäfer und Schindzielorz würde künftig ein Wolfsburger Meisterduo die sportlichen Geschicke des VfL lenken. Während Schäfer 2009 als Linksverteidiger zu den Säulen des Meisterteams unter Felix Magath gehörte, war Schindzielorz im Jahr des großen Triumphs ursprünglich als Spieler der zweiten Mannschaft verpflichtet worden. In der Rückrunde aber, als der VfL die große Aufholjagd startete, kam der damals 30-Jährige sechsmal zum Einsatz, so auch in den letzten beiden Partien, beim 5:0 in Hannover sowie beim Meisterstück gegen Werder Bremen (5:1).

Auf der Management-Ebene arbeitete Schindzielorz von 2015 bis 2018 als Assistent der Geschäftsführung unter Christian Hochstätter beim VfL Bochum und übernahm dessen Posten anschließend. Ende des Jahres läuft der Vertrag des 43-Jährigen aus, schon jetzt beendete er die Arbeit beim aktuellen Tabellenschlusslicht der Bundesliga - und könnte zu Jahresbeginn beim Tabellennachbarn in Wolfsburg direkt einsteigen.

Fakten werden auch an anderer Stelle in der Geschäftsführung geschaffen. Dr. Tim Schumacher (u. a. Personal und Frauenfußball) bleibt dem VfL nach kicker-Informationen erhalten.