Schäfer und die Causa Cozza: "Das ist respektlos"

Der VfL Wolfsburg und die Causa Nicolas Cozza. Am Donnerstag wurde der Franzose in einer von Fans torpedierten Umfrage zum Spieler der Hinrunde des VfL gewählt. Nun reagiert Geschäftsführer Marcel Schäfer auf die Vorgänge - und übt schwere Kritik an den "Wählern".

Klubs und auch Verbände können mittlerweile ein Lied davon singen, und eigentlich müssten sie längst wissen, dass es kaum Sinn macht, Umfragen online zu stellen, die durch Aufrufe in sozialen Medien torpediert werden. Beim 1. FC Köln wurde einst der verletzte Stürmer Sebastian Andersson zum Spieler des Monats gewählt, Emre Can wurde kürzlich zum Nationalspieler des Jahres gekürt, beim VfL Wolfsburg wurde nun Ersatzspieler Nicolas Cozza zum besten Spieler der Hinserie "geklickt". Weil ein Anhänger dazu über X (ehemals Twitter) dazu aufgerufen hatte und ihm die Massen folgten.

Der VfL hatte, obwohl in der Vergangenheit schon vergleichbar kuriose Ergebnisse bei der Frage nach den "Spielern des Spiels" aufgetreten waren, die Gefahr nicht kommen sehen. Und nahm rasch Abstand von der Idee, eigenhändig über Nacht den logischen Gewinner Jonas Wind an die Spitze der Abfrage zu katapultieren. Zu offensichtlich war der Versuch, der schnell aufflog. Cozza setzte sich am Ende durch - und soll damit alles andere als glücklich sein.

Cozza wird angeschrieben, mit Spott überzogen

Schließlich ist es eine nicht ernst gemeinte Wahl von Zigtausenden, die zum Teil gar kein Interesse am VfL haben, sondern der Masse, die dem Aufruf folgten, hinterherliefen. Es wird kräftig Häme ausgeschüttet über den Franzosen, der nun ein Jahr in Wolfsburg ist und sportlich bislang große Probleme hat. Über den Status des Ersatzspielers ist der 25-Jährige bislang nicht hinausgekommen. Und sieht sich jetzt einer Auszeichnung konfrontiert, die er weder verdient hat noch haben möchte.

Cozza wird angeschrieben von fremden Menschen, mit Spott überzogen. Auch, weil der VfL darauf verzichtete, mit Humor auf das Witz-Voting zu reagieren und gar den gewählten Spieler auszuzeichnen. Stattdessen postete der Klub nach der Wahl, die einen eigenen Sponsor hatte, ein Video des Dänen Wind, der unstrittig der Wolfsburger Topscorer der Hinserie ist.

Schäfers Kritik an den "Wählern"

Und der auch den Wahlsieg, so irrelevant dieser auch sein mag, verdient gehabt hätte. Vorgänge, die der VfL Wolfsburg allesamt schon im Vorfeld hätte verhindern können, sich nun aber damit auseinandersetzen muss, zumal ein Spieler wie Cozza persönlich betroffen ist. Auf kicker-Nachfrage bezog Geschäftsführer Marcel Schäfer am Freitag, einen Tag nach der Wahl, Stellung zu den für sie selbst längst nicht mehr so lustigen Wahl-Vorgängen. "Nicolas ist ein tadelloser Sportsmann, der sich immer hoch professionell verhält und sich nichts hat zu schulden kommen lassen", erklärt Schäfer. "Ihn auf diese Art und Weise vorzuführen, ist mehr als unangebracht und entspricht in keiner Weise den Werten, die wir beim VfL Wolfsburg leben. Wir sind eine Gemeinschaft und stehen füreinander ein."

Schäfer weiter: "Einen Spieler so zu verunglimpfen, ist respektlos - nicht nur gegenüber Nicolas, sondern auch gegenüber denjenigen, die sich diese Auszeichnung aufgrund einer sportlichen Leistung verdient haben und auch gegenüber denjenigen Fans, die sich aus dieser Abstimmung keinen Spaß gemacht haben." Am Freitag macht sich der VfL auf den Weg zum Auswärtsspiel nach Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Nicolas Cozza ist mit an Bord.