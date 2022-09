Schäfer steigt im Union-Ranking weiter auf

Andras Schäfer nimmt beim 1. FC Union Berlin immer mehr Fahrt auf. Das wird durch Trainer Urs Fischer honoriert und mit mehr Spielzeit belohnt.

Andras Schäfer wechselte Anfang Januar von DAC Dunajska Streda zum 1. FC Union Berlin. Dass sich dieser Transfer gelohnt hat, belegt der Ungar immer mehr mit ordentlichen Leistungen. Beim 2:0-Erfolg über den VfL Wolfsburg am vergangenen Spieltag gehörte der 23-Jährige zu den auffälligsten Akteuren im rot-weißen Dress (kicker-Note 2,5).

Obwohl er nicht unbedingt den bulligsten Körper (1,79 Meter, 70 Kilogramm) für einen zentralen Mittelfeldakteur vorweisen kann, gewinnt Schäfer dennoch zahlreiche Zweikämpfe und leitet mit seinen Ballgewinnen einige Umschaltsituationen ein. Zudem wirkt er - aufgrund der steigenden Spielzeit - immer selbstbewusster, mutiger und frecher bei eigenem Ballbesitz. Auch wenn Oliver Ruhnert fordert, dass er sich im folgenden Aspekt noch steigern muss: "Ich glaube, er muss in der letzten Entscheidungsfindung noch ein bisschen klarer werden. Dann wird er noch mal einen Sprung machen."

"Das musst du auch erst einmal hinbekommen"

Doch der Geschäftsführer Profifußball Union Berlins ist mit der Entwicklung der Nummer 13 insgesamt sehr zufrieden. "Er macht einfach Spaß. Er gibt jeden Tag alles, um Leistung zu bringen." Vor allem der Auftritt gegen den FC Bayern München (1:1) habe ihm imponiert. "Wenn man sieht, was er da gearbeitet und wen er weggenommen hat. Das musst du auch erst einmal hinbekommen", sagte der 50-Jährige im Gespräch mit dem kicker.

Die Belohnung für solch Darbietungen wie gegen den deutschen Rekordmeister und den VfL Wolfsburg: Mehr Vertrauen von Trainer Urs Fischer, was wiederum zuletzt mehr Einsatzzeit bedeutete. Weil Morten Thorsby jüngst noch leicht angeschlagen war, durfte Schäfer ebenfalls in den vergangenen beiden Bundesligapartien sowie in der Europa League in Braga von Beginn an ran. Genki Haraguchi, der in den ersten drei Saisonspielen startete, hat dagegen in der internen Rangordnung der zentralen Mittelfeldspieler etwas an Boden verloren.

Allerdings kann sich das zügig wieder ändern. Schließlich ist die Saison noch lang, Union Berlin hat durch die Dreifachbelastung noch etliche Begegnungen auf dem Programm. Aber momentan hat Schäfer gute Karten, auch in Zukunft einige Einsatzminuten zu bekommen, da er an Kredit bei Urs Fischer dazugewonnen hat. "Es hat ein bisschen gedauert, aber der Trainer gibt ihm auch nicht umsonst diese Minuten", betonte Ruhnert. Wenn Schäfer so weitermacht und seine Form hält, kommen in der laufenden Spielzeit noch einige Einsätze hinzu.