Schäfer stärkt Kovac: "War heute Bestätigung genug"

Der VfL Wolfsburg wartet weiter auf den nächsten Sieg. Gegen Borussia Dortmund war die Leistung aber ansprechend. Maximilian Arnold und Trainer Niko Kovac haderten zwar mit dem Remis, lobten aber die Leidenschaft. Das sah auch Geschäftsführer Schäfer so.

Soll in Wolfsburg auch weiterhin den Ton angeben: Niko Kovac. IMAGO/MIS

Der VfL Wolfsburg wartet auch nach dem 1:1 gegen Dortmund weiter auf den nächsten Sieg in der Bundesliga. Seit dem 1:0 bei Aufsteiger Darmstadt am 16. Dezember 2023 gab es in sieben Spielen keinen Dreier mehr - aber nun auch das fünfte Remis.

Gegen den BVB hatten die Wölfe gut losgelegt, waren dann aber mit der ersten Gäste-Chance in Rückstand geraten. Mit viel Engagement und Willen blieb der VfL aber bissig im Spiel und belohnte sich in der zweiten Hälfte mit dem Ausgleich durch Joker Yannick Gerhardt.

Arnold hadert und lobt "Leidenschaft"

Gerade weil Wolfsburg phasenweise die gefährlichere Mannschaft war, war Maximilian Arnold nach der Partie ein bisschen hin- und hergerissen. "Heute war mehr drin", begann der VfL-Kapitän seine Rückschau bei Sky. Dass nicht mehr als ein Zähler raussprang, lag auch daran, dass es in der Wolfsburger Offensive nicht rund läuft - das sah auch Arnold so: "Wir tun uns so schwer, die Dinger reinzuhauen."

Exemplarisch führte der 29-Jährige das 1:1 an: "Was wir alles da machen müssen, dass wir ein Tor schießen, das ist momentan brutal." Trotz aller Schwierigkeiten im Abschluss - Kevin Behrens traf zudem noch den Pfosten - konnte man eines den Niedersachsen nicht absprechen: "Es steckt sehr viel Leidenschaft in dieser Mannschaft", betonte Arnold.

Kovac rätselt und lobt - Schäfer nicht "vollends zufrieden"

Selbiges unterstrich auch Trainer Niko Kovac: "Heute hat man wieder gesehen, dass diese Mannschaft mit allen Mannschaften mithalten kann." Allerdings sei es in der aktuellen Phase wie "verhext". Eine Erklärung, warum die Wende nicht eintritt, hatte der 52-Jährige nach Spielschluss auch nicht parat: "Ich weiß auch nicht, wieso, weshalb, warum." Eines wusste Kovac aber: "Dass die Jungs unheimlich viel Mentalität und Begeisterung an den Tag gelegt haben, und diese Mannschaft ist richtig klasse."

Einen Erklärungsansatz, warum es "nur" zu einem Unentschieden gegen ein Top-Team der Liga gereicht hatte, präsentierte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Der Ex-Profi erkannte "ein paar Dinge, die hätten wir heute besser lösen können". Welche das waren, konkretisierte Schäfer zwar nicht, dennoch war er sich sicher: "Dann hätten wir auch als Sieger den Platz verlassen." Weil die Wolfsburger auch in der aktuellen "schwierigen Phase" immer "versuchen, jedes Spiel zu gewinnen", war Schäfer nach der Partie mit dem 1:1 "nicht in Gänze zufrieden".

Schäfers Bekenntnis zu Kovac

Allerdings lobte der Funktionär auch die Einstellung seiner Spieler und den Ansatz des Trainerteams: "Man sieht Arbeit, man sieht Leidenschaft und man sieht, dass sie Fußball spielen wollen. Die Mannschaft lebt." Aktuell müsse man sich eben "das Glück noch mehr erarbeiten", den eingeschlagenen Weg werde man aber weitergehen. Auch mit Trainer Kovac? Auch auf diese abschließende Frage hatte Schäfer eine Antwort: "Ich glaube, das war heute Bestätigung genug."