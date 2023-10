Schäfer spricht über "Top-Trainer" Kovac und den "eher ruhigerer Standort" Wolfsburg

Marcel Schäfer kennt den VfL Wolfsburg wie seine Westentasche. Zwischen 2007 und 2017 war der einstige Abwehrspieler aktiv auf dem Rasen, um seit 2018 als Funktionär in der Autostadt zu wirken. Da sammelt sich Wissen an, das der heutige Sport-Geschäftsführer in der neuen Folge von "kicker meets DAZN" gerne teilt.

Vom Padawan zum Jedi beziehungsweise vom Lehrling zum Meister: Marcel Schäfer hat genau das erlebt beim VfL Wolfsburg.

Deswegen ist der heute 39-Jährige Jörg Schmadtke "für immer dankbar". Denn Schäfer, der vom 1. Juli 2018 bis zum 31. Januar 2023 unter Geschäftsführer Schmadtke als Sportdirektor gelernt, "über die Schulter geblickt" und Wissen angehäuft hatte, übernahm Anfang Februar die direkte Nachfolge des einstiegen Mentors als Geschäftsführer Sport bei den Wölfen. Um aber alles aufzuzählen, was genau er vom "immer ehrlichen" und sicherlich manchmal auch unangenehmen Schmadtke gelernt habe, "dafür fehlt die Zeit in diesem Podcast", so Schäfer in der neuen Folge von "kicker meets DAZN". Nur so viel noch: "Ich glaub es gehört dazu, dass es mal intensiv und ruppig wird."

Zeit genug war aber, um über Verschiedenes zu reden - wie etwa den Standort Wolfsburg an sich. Schäfer gab an dieser Stelle natürlich zu, dass es mit einem Partner im Hintergrund einen guten Nährboden gibt: "Es ist schon so, dass wir sagen müssen, dass wir gute Voraussetzungen haben hier in Wolfsburg - auch infrastrukturell. Das ist natürlich damit verbunden, dass wir in VW so einen starken Partner haben."

Wolfsburg ist ein eher ruhigerer Standort, das weiß man auch - und da werden wir auch mal ein bisschen belächelt. Marcel Schäfer, Sport-Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg

Der frühere Profi weiter: "Es gab in der Vergangenheit sicherlich andere Voraussetzungen und andere Strategien." Was Schäfer damit meinte: In Absprache mit dem Konzern sei es nicht immer vollends rund gelaufen, Vorstellungen sind wirtschaftlich sowie sportlich in einigen Jahren nicht erfüllt worden. Deswegen habe sich einiges verschoben - so zum Beispiel die Kaderstrukturierung mit "jungen Wilden". Dazu passe laut Schäfers Sicht Niko Kovac perfekt, der als Coach Talente entwickeln könne: "Wir haben einen Top-Trainer, der viel Erfahrung hat besonders im Entwickeln von jungen Spielern. Und: Wolfsburg ist ein eher ruhigerer Standort, das weiß man auch - und da werden wir auch mal ein bisschen belächelt. Ich glaube aber, für die Entwicklung eines Spielers ist das manchmal ganz förderlich."

"Die Art und Weise, wie er spielt, hat uns zugesagt": Schäfer über Wind

Einer dieser derzeit aufstrebenden Akteure ist natürlich Torjäger Jonas Wind, 2022 vom FC Kopenhagen gekommen und in dieser Saison als absoluter Garant bereits bei sieben Toren in den ersten sechs Bundesliga-Spielen.

Podcast KMD #183 (mit Marcel Schäfer) kicker meets DAZN unterwegs! Die KMD-Crew schaut in dieser Woche in Wolfsburg vorbei, um mit Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer darüber zu sprechen, wie reich der VfL wirklich ist, was er von Jörg Schmadtke gelernt - und wie seine Zeit in den USA lief. alle Folgen

"Bei Jonas war es so", läutete Schäfer sein Statement ein: "Wir haben ihn ganz lange beobachtet. Er hat dann auch in Kopenhagen zwischenzeitlich eine schwere Verletzung (Knie-Operation und lange Pause zwischen 2019 und 2020; Anm. d. Red.) gehabt, dann ist er aber wieder zurückgekommen. Die Art und Weise, wie er spielt, hat uns zugesagt." Und warum genau? Hier verteilte Schäfer großes Lob: "Weil er ein robuster Stürmer ist, weil er als Wandspieler dient und unglaublich schwer zu bespielen ist. Ihm den Ball wegzunehmen, ist fast unmöglich."

Defizite gäbe es zwar auch, das spielt aber laut des Geschäftsführer keine große Rolle auf dem Platz: "Auf Strecke hat er vielleicht das Tempo nicht. Umso mehr sieht man aber, dass er sich immer durchsetzen musste. Er musste lernen, das zu kompensieren. Technisch ist er einer unserer besten Spieler - und wenn er dann in der Box ist, hat er einfach eine unglaubliche Präsenz und einen sauberen Abschluss. Darüber hinaus ist er charakterlich herausragend, versucht immer wieder an sich zu arbeiten. Rundum ein Profil, das uns zugesagt hat - und deswegen haben wir ihn auch nicht über Monate, sondern zwei Jahre beobachtet."

Schäfer stöbert gern in der kicker-App

Über seine tagtägliche Arbeit wurde im Podcast mit den Moderatoren Alex Schlüter und Benni Zander auch noch gesprochen - und darüber, wie Schäfer etwa den kicker konsumiert. "Das hat sich ein bisschen verändert", so Schäfer eingangs.

Vorgänger und Nachfolger beim VfL Wolfsburg: Jörg Schmadtke (li.) und Marcel Schäfer. IMAGO/Christian Schroedter

Was er damit meinte? "Früher hab ich den kicker hoch- und runtergelesen, als das mit dem Internet noch nicht war, mit Social Media noch nicht war. Heutzutage habe ich aber etwa auf der Heimreise vom Frankfurt-Spiel gestern (2:0-Heimspielsieg gegen die Eintracht an diesem 6. Bundesliga-Spieltag; Anm. d. Red.) die kicker-App hoch- und runtergespielt, um zu gucken, wie etwa international die Ergebnisse waren. Hab mir auch ein paar Berichte durchgelesen. Also das Konsumverhalten hat sich schon verändert, dass es wie bei vielen anderen inzwischen mehr digital abläuft - auch wenn das Heft montags weiterhin auf meinem Schreibtisch liegt und ich zum kicker greife."

Im Podcast-Interview bei "kicker meets DAZN" spricht der ehemalige Profi der Wolfsburger (2007 bis 2017) und deutsche Meister von 2009 auch noch über den Unterschied zu seinem alten Job als Sportdirektor und seinem jetzigen als Geschäftsführer Sport. Warum er eine gescheiterte Trainerverpflichtung wie die nur kurze Zeit haltende von Mark van Bommel im Jahr 2021 auch als persönliche Niederlage empfindet. Wie genau das Scouting abläuft und auf was es dabei detailliert ankommt - auch das kommt ausführlich auf den Tisch. Dass allerdings die Familie bei dieser intensiven Arbeit zu kurz kommt, wird auch nicht verhehlt - und das, wie Schäfer damit umgeht.