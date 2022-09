Schäfer soll Schmadtke beerben - und Schindzielorz Schäfer?

Der VfL Wolfsburg will in der Länderspielpause nicht nur den Fehlstart aufarbeiten, sondern nach kicker-Informationen auch die Führungsebene neu ordnen.

Der Plan steht, nun will der Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg in der Länderspielpause erste Klarheit schaffen: Sportdirektor Marcel Schäfer soll im Februar für den dann ausscheidenden Jörg Schmadtke auf den Posten des Sport-Geschäftsführers rücken.

Details müssen nun noch besprochen werden, zu klären gilt es zum Beispiel, wie der neue Volkswagen-Boss Oliver Blume zum Fußball-Engagement des Autokonzerns steht. Schäfer hat nun viereinhalb Jahre "Ausbildung" unter Schmadtke hinter sich, hat nach dem Höhenflug in den ersten drei Jahren, der in die Champions League führte, auch die Tiefen der vergangenen Saison erlebt, die sich nun jedoch zu wiederholen drohen. Schwierige Situationen, so die Einschätzung des Kontrollgremiums, die der 38-Jährige gut gemeistert habe.

Wird Schäfer zum Boss, gilt es im nächsten Schritt zu klären, wie und in welcher Form sein jetziger Posten vergeben wird. Nach kicker-Informationen steht mit Sebastian Schindzielorz ein Name oben auf der Liste, der auch schon als möglicher Schmadtke-Nachfolger gehandelt worden war. Der 43-Jährige ist kürzlich als Geschäftsführer in Bochum ausgeschieden, sein Vertrag läuft mit Jahresende aus. Schindzielorz, der früher gemeinsam mit Schäfer in Wolfsburg spielte, könnte im Februar direkt anfangen.

Thomas Hiete