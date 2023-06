Schäfer soll als Aufsichtsrat zum Club zurückkehren

Geht es nach den einflussreichen Club-Ultras, soll Raphael Schäfer wieder beim 1. FC Nürnberg anheuern - als Funktionär.

Der 1. FC Nürnberg ist ein Mitgliederverein. Die Ultras Nürnberg haben großen Einfluss beim Club. Nun machen die Fans aus der Nordkurve mobil, wie die Nürnberger Nachrichten auf ihrem Onlineportal berichten.

"Der Verein braucht Veränderung mehr denn je"

Die Ultras sind mit der sportlichen Entwicklung des neunmaligen deutschen Meisters und viermaligen Pokalsiegers sehr unzufrieden und machen vor allem die Führung dafür verantwortlich. "Wir alle sind mit der Entwicklung unseres 1. FC Nürnberg seit der Relegation 2020 (90+6) nicht einverstanden. Auch die unglaubwürdige Aufarbeitung der vergangenen Saison zeigt uns, dass der Verein Veränderung mehr denn je braucht", wird aus einem Schreiben der Fanszene berichtet.

Diese Entwicklung sei abzusehen gewesen, daher hätte man "das Zepter des Handelns in die Hand genommen und Raphael Schäfer, unseren Pokalsieger-Kapitän von 2007, gebeten, in die Verantwortung zu treten", heißt es in der Mitteilung weiter.

Keine Unterstützung mehr für Grethlein

Der 44-jährige Ex-Torhüter des Club, der in den Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg einziehen soll, habe "in Gesprächen mit seinen Visionen überzeugt" und sei ihr Kandidat für die Jahreshauptversammlung 2023, so die Ultras. Das klare Votum pro Schäfer bedeute gleichzeitig, dass man Dr. Thomas Grethlein, der dem FCN-Kontrollgremium seit 2014 vorsteht, nicht weiter unterstützen werde.

Kultstatus für Schäfer

Schäfer genießt als Torhüter der DFB-Pokalsiegermannschaft von 2007 Kultstatus bei den Fans. Von 2001 bis 2017 - mit einem Jahr Unterbrechung beim VfB Stuttgart - trug er das Trikot des 1. FC Nürnberg. Er absolvierte insgesamt 273 Bundesligaspiele und 108 Partien in der 2. Liga sowie sechs Champions-League-Spiele. Nun soll er nach der nächsten Jahreshauptversammlung der Franken als Funktionär zum Club zurückkehren, wenn es nach den Ultras geht.