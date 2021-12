Schäfer: Kritik an den Fans und eine Kampfansage

In schwierigen Phasen hilft in den meisten Fällen vor allem eines: Siege. Nach vier Pleiten am Stück will der VfL Wolfsburg am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfB Stuttgart zurück in die Erfolgsspur. Und somit auch seine Fans zurückgewinnen.

Kaum Zuspruch: In der Champions League blieben zahlreiche verfügbare Plätze leer. AFP via Getty Images

Es ist das Spiel eins nach der großen Enttäuschung gegen Lille (1:3), es ist für den VfL Wolfsburg die schnelle Gelegenheit, den Frust über das internationale Ausscheiden wieder in Hoffnung umzuwandeln. Der Blick müsse nach vorne gehen, fordert Trainer Florian Kohfeldt, der mit einem "positiven Spiel gegen Stuttgart schnellstmöglich wieder in die richtige Richtung gehen" möchte. Dazu bedarf es mehr als das, was der VfL zuletzt gezeigt hat. Denn nicht nur Lille ist Teil der aktuellen Enttäuschung, auch zuvor verloren die Niedersachsen bereits die Spiele gegen Sevilla (0:2), Dortmund (1:3) und Mainz (0:3) mit teilweise besorgniserregenden Leistungen.

Für Marcel Schäfer ist eine solche Situation nicht völlig unbekannt, schließlich hat der Sportdirektor als früherer VfL-Profi selbst alle Höhen und Tiefen seines Klubs erlebt. Unter seiner Führung jedoch war es bislang fast ausschließlich aufwärts gegangen, vom Tabellenkeller bis in die Champions League. Die bisherige Saison steht jedoch noch unter keinem guten Stern, wenngleich Platz 8 in der Liga noch alle Chancen nach oben bietet. Jedoch: Das Aus im DFB-Pokal nach dem Wolfsburger Wechselfehler sorgte früh für Alarmstimmung und mündete in der raschen Entlassung von Trainer Mark van Bommel nach nur neun Ligaspielen. Und auch in der Champions League wurde das Ziel, international überwintern zu wollen, letztendlich kläglich verpasst. Die Anfälligkeit des VfL in dieser Spielzeit zeigt alleine die Tatsache, dass die Mannschaft unter Ex-Coach Oliver Glasner in der Vorsaison lediglich siebenmal als Verlierer vom Platz ging, nach nun 14 Bundesligaspielen sind bereits sechs Pleiten notiert.

Schäfer war als Spieler einer, der Verantwortung übernahm. Der aufrüttelte, hart zu sich war, unangenehm auch für die Mitspieler. Wer ist nun gefordert im Team, wer nimmt das Heft in die Hand? "Die ganze Mannschaft ist gefragt", unterstreicht der Sportdirektor, der in dieser Situation auch den Lernfaktor sieht. "Solche Phasen prägen, es gehört zu einer Entwicklung dazu, dass man durch solche Phasen hindurchgeht." Der 37-Jährige formuliert eine Kampfansage: "Wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen, wir werden die Reaktion zeigen. Wir werden aufstehen und alles dafür tun, diese Trendwende gegen Stuttgart einzuleiten. Da ist die Mannschaft auch in der Pflicht."

Fehlende Begeisterung rund um den VfL

Helfen könnte die Unterstützung von den Rängen. Jedoch ist die fehlende Begeisterung rund um den VfL mal wieder Thema. Schäfer ist enttäuscht vom fehlenden Zuspruch, betont aber zunächst: "Wir legen unseren Fokus darauf, wie wir sportlich wieder in die Erfolgsspur kommen, da haben wir einiges zu tun." In Richtung des eigenen Anhangs richtet der Sportdirektor jedoch auch klare Worte. "Um unter die besten 16 zu kommen in Europa, da muss der Rasen brennen. Das haben wir nicht geschafft. Aber ich muss auch ganz klar sagen: Drumherum hat man das auch nicht gespürt. Wir hätten uns sehr gefreut, wenn die die Anzahl der möglichen Tickets ausgeschöpft worden wäre. Das ist sehr schade." 13281 Zuschauer wären möglich gewesen, 6544 verloren sich in diesem so wichtigen Spiel gegen Lille in der Volkswagen-Arena. Gegen den VfB Stuttgart, gegen den wahrscheinlich nur 5000 Fans zugelassen sind, scheint es kompliziert, selbst da "ausverkauft" zu sein. Klar ist jedoch auch gegen die Schwaben: In Vorleistung gehen muss vor allem die Mannschaft.