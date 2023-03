Schäfer drückt Labbadia und Gentner die Daumen - nach dem Duell am Samstag

Wenn der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den VfL Wolfsburg empfängt, kommt es auch zum Treffen guter Bekannter. Vor allem Stuttgarts Christian Gentner und Wolfsburgs Marcel Schäfer verbindet eine enge Freundschaft.

Das Spiel bietet viele Geschichten. Auf der Wolfsburger Seite Mittelfeldmann Josuha Guilavogui, der im Winter gerne nach Stuttgart gewechselt wäre, beim VfB Innenverteidiger Hiroki Ito, den wiederum der VfL im Visier hat. Omar Marmoush, in der vergangenen Saison noch als Leihspieler mit dem roten Brustring auf Torejagd, stürmt nun wieder für Wolfsburg.

Jenen Klub, den der heutige Stuttgarter Trainer Bruno Labbadia 2018 in der Relegation vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahrte und im Jahr darauf in die Europa League führte. Auf der VfB-Bank sitzt zudem Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der von 2011 bis 2018 die Nachwuchsakademie der Niedersachsen erfolgreich leitete. Sowie Christian Gentner, Leiter Lizenzbereich in Stuttgart, der 2009 Deutscher Meister wurde mit dem VfL und dessen Bruder Michael nun Akademiechef beim VfL ist. Seither ist er eng befreundet mit Marcel Schäfer, mittlerweile Wolfsburger Geschäftsführer.

Schäfer und Gentner: Gute Freunde bis heute

Der freut sich auf das Wiedersehen mit den alten Bekannten und liebgewonnen Menschen. "Natürlich ist die Verbindung zu Christian enger", sagt der VfL-Boss, "weil wir als Spieler zusammen viel erlebt haben, gemeinsam Meister wurden und auch über die gemeinsame Zeit hinaus befreundet geblieben sind." Eine Seltenheit im Profifußball. "Davon", betont Schäfer, "gibt es nicht viele."

Gleichwohl will der Wolfsburger Geschäftsführer seinen Freunden und Bekannten am Samstag beim VfL-Gastspiel im Schwabenland einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt zufügen. Für Wolfsburg geht es schließlich um den Einzug in den Europapokal. "Ich freue mich", sagt der 38-Jährige, "dass Christian nun auch eine Führungsrolle innehat und wünsche ihm und Bruno alles Gute - nach dem Samstag."