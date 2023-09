Schäfer: "Das müssen wir Wolfsburger ihm verzeihen"

Es ist noch ein bisschen hin, und doch dürfte der 17. Spieltag rund um den 13. Januar ein besonderer werden für den VfL Wolfsburg. Dann nämlich geht es gegen Mainz 05 - und Josuha Guilavogui. Das sagt VfL-Boss Marcel Schäfer dazu.

In Wolfsburg wurde Josuha Guilavogui im vergangenen Mai als "Vereinslegende" verabschiedet. Gerne hätte der VfL den Vertrag mit dem allseits beliebten Ex-Kapitän verlängert, der jedoch wollte noch einmal etwas Neues machen in seiner Karriere - und landete nun ausgerechnet beim Ligakonkurrenten Mainz 05.

Das war anders geplant, im Mai sagte Guilavogui in der "WAZ" noch: "Für mich steht nur fest, dass ich meine Karriere im Ausland fortsetzen werde. In der Bundesliga kann ich nicht bleiben, ich möchte nicht gegen den VfL kämpfen müssen. So viel, wie dieser Verein mir gegeben hat, wird mir kein anderer Verein mehr geben können."

Wir können Mainz zu einem erfahrenen Leader gratulieren. Marcel Schäfer

Nun dürfte es im Januar zum Wiedersehen kommen, am letzten Spieltag der Hinserie empfängt Mainz die Wolfsburger, zu denen Guilavogui 2014 gewechselt war und wo er zum Führungsspieler und Gesicht des Klubs aufstieg. Wie denkt man beim VfL über das Liga-Comeback des Franzosen? "Wir wünschen Josh alles Gute und können Mainz zu einem erfahrenen Leader, der mehrere Positionen spielen kann, gratulieren", sagt Geschäftsführer Marcel Schäfer, der selbst noch mit Guilavogui zusammengespielt hatte.

Schäfer: "An seiner Bedeutung für den Klub verändert sich dadurch nichts"

"Wir schätzen ihn sehr", so der Manager, der sich vergeblich um eine Vertragsverlängerung Guilavoguis bemüht hatte. "Ich persönlich freue mich für ihn, dass er seine Karriere noch fortsetzt - auch wenn es jetzt zweimal gegen uns geht." Aber, so Schäfer weiter, "das müssen wir Wolfsburger ihm verzeihen, an seiner Bedeutung für unseren Klub verändert sich dadurch nichts." In insgesamt 265 Pflichtspielen stand Guilavogui für den VfL auf dem Rasen. Ab sofort ist er Konkurrent - und unverändert ein Freund.