Schäfer: "Das kann nicht unser Anspruch sein"

Der VfL Wolfsburg befindet sich erneut im Abwärtstrend. Beim 0:3 in Mainz bot die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt eine der schwächsten Saisonleistungen. Die zu klaren Worten führt.

Nein, es hat nicht einmal jemand versucht, die Leistung in Mainz auch nur im Ansatz schönzureden. Der VfL Wolfsburg lag bereits nach vier Minuten und damit so früh wie noch nie zuvor in seiner Bundesligahistorie mit 0:2 in Rückstand, verlor am Ende verdient mit 0:3 und steht bereits jetzt am Scheideweg dieser Saison. Am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) heißt es alles oder nichts für die Niedersachsen: Mit einem Sieg gegen den OSC Lille würde sich der Bundesligist zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren, jedes andere Ergebnis würde zum internationalen Aus führen. Und zur nächsten großen Enttäuschung in dieser Saison nach dem peinlichen Scheitern im DFB-Pokal.

Dann bliebe nur noch die Baustelle Bundesliga, die am Samstag wieder ein bisschen größer wurde. Und für entsprechende Verärgerung wie Verwunderung sorgte. "In Mainz war es in allen Belangen nicht das, was wir uns vorstellen", sagt Sportdirektor Marcel Schäfer und wird deutlich: "Das kann nicht unser Anspruch sein!" Doch woran liegt’s, dass der Vorjahresvierte in seinen Leistungen so arg schwankt, mit Mark van Bommel bereits einen Trainer verschlissen hat und nun auch unter Florian Kohfeldt nach gutem Start wieder ins Wanken gerät? "Die notwendige Konstanz kriegen wir zurzeit aus gewissen Gründen nicht in unser Spiel", erklärt Schäfer. "Es gibt Dinge, die wir schnell ändern müssen, da sind wir dran." Konkreter wird er (noch) nicht.

Eine Frage der Mentalität?

Wenn jedoch ein Führungsspieler wie Josuha Guilavogui („Wir müssen reden, so geht es nicht weiter“) fehlende Leidenschaft anprangert, stellt sich rasch die Mentalitätsfrage. Was für Boss Schäfer jedoch zu kurzgegriffen ist. "In der vergangenen Saison gehörten wir hinsichtlich der Mentalität sicher zu den besten Teams", sagt der 37-Jährige. "Ich fände es zu einfach, jetzt zu sagen, dass wir keine Mentalität haben. Aber: Sie muss wieder deutlich sichtbarer werden."

Das liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Spielers, aber auch in der des Trainers. "Ich glaube, dass es die große Aufgabe sein wird, Konstanz reinzubringen", erklärt Kohfeldt. "Die Mannschaft hat letztes Jahr einen Riesenerfolg gehabt mit dem Erreichen der Champions League." Und das, so war seine Beobachtung aus der Ferne, "nicht nur aufgrund individueller Qualität, sondern vor allen Dingen aufgrund einer kompletten mannschaftlichen Geschlossenheit, die an jedem Wochenende zu sehen war". Aktuell wird sie phasenweise sichtbar und verschwindet wie in Mainz nahezu komplett. "Warum wir es teilweise in den Spielen nicht auf den Platz bringen, das muss ich ergründen", so Kohfeldt. "Das ist, erst einmal noch ohne Vorwurf an die Spieler, eine Bestandsaufnahme. Das sind Themen für die Winterpause."

Bis dahin stehen noch wichtige Spiele auf dem Programm, angefangen am Mittwoch gegen Lille. Nichts anderes als ein Sieg wird erwartet, an der Einstellung dürfte dieses Unterfangen kaum scheitern. "Wir werden die Leistungen gewiss nicht schönreden", sagt Sportdirektor Schäfer mit Blick auf die Mainz-Vorstellung. "Aber wir müssen nun schleunigst den Hebel umlegen, gegen Lille haben wir eine Riesenchance." Die sollte die Mannschaft nutzen - andernfalls wird es ungemütlich in Wolfsburg.