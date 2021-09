Schädler bringt für Ismaning den Sieg

Am Sonntag holte Tabellenführer SpVgg Hankofen-Hailing einen äußerst späten Punkt bei der Löwen-Reserve. Mit Landsberg und Türkspor Augsburg ließen tags zuvor zwei Verfolger Punkte liegen, damit ist Kirchanschöring erster Verfolger. Den einzigen klaren Sieg des Spieltags landete der FC Ismaning gegen den TSV Schwabmünchen.

Nicht gewonnen, die Tabellenführung aber weiter ausgebaut: Die SpVgg Hankofen-Hailing trennte sich am Sonntag von der Reserve des TSV 1860 München mit 1:1. Es war ein Punkt, der sich am Ende fast wie ein Sieg anfühlte: Die mit einigen Profi-Leihgaben verstärkten Löwen waren in Durchgang eins das bessere Team und gingen durch Freitag auch verdient in Front. Die Gäste aber, beflügelt von der bislang grandiosen Saison, wollten unbedingt Zählbares aus der Partie und kämpften bis zum Schluss dafür. Weil die Löwen vor allem bei Kontern die Entscheidung verpassten, wurde die SpVgg für ihren Einsatz belohnt: Weit in der Nachspielzeit nickte Defensivmann Gänger nach einem Standard zum umjubelten 1:1-Endstand ein.

Nach zuletzt fünf Spielen mit dreizehn Punkten Ausbeute erwischte es tags zuvor Verfolger TSV Landsberg zuhause gegen den TSV Dachau: Nach einem zwischenzeitlichen Rückstand drehte die Elf von Spielertrainer Fabian Lamotte in der zweiten Halbzeit in Überzahl das Spiel. Erst in der Schlussviertelstunde stellten Leugner und Ricter den Sieg mit ihren Toren sicher. "Wir hatten etwas Glück, dass wir nur mit einem Tor Rückstand in die Pause gegangen sind. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir in Überzahl sehr geduldig, haben den Kopf nicht verloren und dann einige gefährliche Szenen kreiert", so das Fazit des Dachauer Trainers. Landsberg bleibt bei 17 Zählern - ebenso viele hat nun auch der FC Ismaning gesammelt, der sich an diesem Spieltag der ansonsten engen Resultate mit 3:0 gegen Kellerkind TSV Schwabmünchen durchsetzte. Doch auch dieses Ergebnis war deutlicher, als es der Verlauf der 90 Minuten hergab. Beide Teams agierten auf Augenhöhe, zum Mann des Spiels wurde dann aber Peter Schädler, der nach seiner Einwechslung zunächst für Hauks 1:0 auflegte, dann die beiden späten Kontertreffer gar noch eiskalt selbst markierte.

Als schärfster Hankofen-Verfolger bringt sich nun der SV Kirchanschöring in Position. Beim 1:0 gegen den TSV Wasserburg gelang Galler nach einer schönen Kombination der Treffer des Tages. Nach der Pause traf der Torschütze nochmals die Latte. Kirchanschöring bleibt das einzig ungeschlagene Team der Liga und konnte sich auch bei Keeper Weber bedanken, der kurz vor Schluss noch einen gefährlichen Kopfball parierte.

Weniger gut läuft es derzeit bei einem anderen Team: Türkspor Augsburg wartet seit nun vier Spielen auf einen Dreier. Die so stark in die Saison gestarteten Schwaben kamen gegen die Jahn-Reserve aus Regensburg nur zu einem 1:1-Remis. In einer zerfahrenen aber intensiv geführten Partie traf Goalgetter Baydemir für Augsburg vor der Halbzeit via Innenpfosten zur Gästeführung, die Regensburger aber konterten rasch durch einen wuchtigen Graf-Treffer. Mitte der zweiten Hälfte schien das Momentum erneut auf Türkspor-Seite, nach einem Foul gab es glatt Rot für Böhm und Strafstoß für die Augsburger, den Baydemir allerdings neben das Tor setzte. In Unterzahl retteten die Regensburger das Remis dann ins Ziel.

Szene im Pullacher Strafraum. imago images/foto2press

Das Kellerduell zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem VfR Garching endete mit einem Ergebnis, das keinen der beiden Kontrahenten weiterhilft: Das 1:1 zwischen Aufsteiger und Absteiger war ein unterm Strich schmeichelhaftes Resultat für Hallbergmoos, vor allem in Durchgang zwei war Garching klar feldüberlegen. Beide Teams bleiben damit auf den beiden direkten Abstiegsplätzen. Von diesen hat sich derweil der TSV Kottern weiter entfernt, ein Strafstoß von Speiser kurz vor der Pause sorgte beim SV Pullach für das Tor des Tages. Keinen Sieger gab es beim Duell zwischen dem FC Ingolstadt II und dem FC Deisenhofen (1:1). Im zweiten Sonntagsspiel gewann der SV Donaustauf knapp mit 1:0 beim TSV Schwaben Augsburg.