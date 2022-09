Schades Rückkehr nach über sechs Monaten

Am späten Donnerstagabend hatte Christian Streich ein Comeback bei der U 23 in der 3. Liga in Aussicht gestellt, nach kicker-Informationen steht der im Sommer heftig aus England umworbene Kevin Schade aber am Sonntagabend im Profikader gegen Mönchengladbach.

Wurde im Sommer trotz Verletzung kräftig aus England umworben: Kevin Schade. imago images/Langer