Schade will's gegen England wissen: "An guten Tagen mache ich die Dinger"

"Wir stehen mit dem Rücken zur Wand": Kevin Schade will mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) doch noch ins EM-Viertelfinale einziehen. Dabei trifft der 21-Jährige auf bekannte Gesichter aus der Premier League.

Von der U-21-Europameisterschaft aus Batumi (Georgien) berichten Thomas Hiete und Tim Lüddecke

Eigentlich könnte Kevin Schade aktuell die Torjägerliste bei dieser EM in Georgien und Rumänien anführen. Beste Chancen hatte er jedenfalls. Sowohl gegen Israel (1:1), als er einen Nachschuss nach dem verschossenen Strafstoß von Jessic Ngankam am Tor vorbeisetzte, als auch beim 1:2 gegen Tschechien, gegen die er aus ähnlicher Position per Abstauber ebenfalls das Gehäuse verfehlte, vergab der Offensivmann. Obendrein parierte Tschechiens Schlussmann Viteszlav Jaros einen Kopfball des ehemaligen Freiburgers, von dem ein weiterer Schuss aus aussichtsreicher Position geblockt wurde.

Der 21-Jährige sollte eigentlich ein deutscher Unterschiedsspieler sein bei diesem Turnier, bislang tritt er irgendwo zwischen Pechvogel und Chancentod auf. "An guten Tagen mache ich die Dinger", ärgert sich der A-Nationalspieler (zwei Einsätze) selbst darüber. "Es bringt aber nichts, dem jetzt nachzutrauern. Ich werde es einfach weiter probieren."

Ratschläge an den Trainer?

Die Chance dazu wird er am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im "Endspiel" gegen England ganz sicher erhalten. Voraussichtlich in der Rolle, die er gegen Tschechien in der zweiten Hälfte einnahm. Als eingerückter linker Flügelspieler tauchte Schade immer wieder im Sturmzentrum auf, sorgte gemeinsam mit Nelson Weiper für weitaus mehr Gefahr als zuvor. Im Zentrum habe er sich besser gefühlt, sagt Schade, der einräumt, zuvor auch nicht sonderlich gut gespielt zu haben. "Vorne habe ich dann mehr gebracht."

Gegen die Young Lions müssen Schade und Kollegen nun liefern, die Mannschaft muss gewinnen und gleichzeitig auf israelische Schützenhilfe gegen Tschechien hoffen, um nicht vorzeitig die Koffer packen zu müssen.

Kann der Offensivmann, der kürzlich für eine Ablöse von mehr als 24 Millionen Euro fest zum FC Brentford gewechselt ist, seinem Trainer Antonio Di Salvo Ratschläge geben? Eher nicht. Natürlich kenne er den einen oder anderen Spieler aus der Premier League, wenn auch nicht persönlich, berichtet Schade. Daher würde er auch nicht behaupten, "dass ich sie besser kenne als die anderen".

Am Mittwoch soll der Gegner im besten Fall ihn noch besser kennenlernen. "Ich freue mich auf das Spiel, auch wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen."