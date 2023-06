Schade verlässt DFB-Quartier - Flick holt Vagnoman und Moukoko

Bundestrainer Hansi Flick muss im Länderspiel gegen die Ukraine auf Kevin Schade verzichten. Ein Duo reist dafür nach - allerdings nur kurzfristig.

Bei der deutschen Nationalmannschaft gibt es vor den anstehenden Länderspielen eine Kaderänderung. Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, ist Kevin Schade wegen leichter muskulärer Probleme aus dem Teamquartier in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main abgereist, "um seine Teilnahme an der U-21-Europameisterschaft nicht zu gefährden", wie es heißt.

Der Angreifer von Premier-League-Klub FC Brentford, der im März als Einwechselspieler seine ersten beiden A-Länderspiele absolvierte, sollte eigentlich erst nach dem Jubiläumsspiel gegen die Ukraine am Montag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bremen zur U-21-Auswahl stoßen, die sich an diesem Samstag in Südtirol zur Vorbereitung auf das Turnier in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) trifft.

Vagnoman und Moukoko bleiben nur bis Sonntag

Für Schade beorderte Bundestrainer Hansi Flick Josha Vagnoman und Youssoufa Moukoko nach Neu-Isenburg. Der Außenverteidiger des VfB Stuttgart und der Angreifer von Borussia Dortmund werden im Laufe des Donnerstags erwartet, sind aber nicht für das Ukraine-Spiel vorgesehen. Nach DFB-Angaben wird das Duo am Sonntag Richtung U 21 abreisen, deren Trainer Antonio Di Salvo es für die EM nominiert hatte. An diesem Tag bricht Flicks Auswahl nach dem Abschlusstraining und der Abschlusspressekonferenz nach Bremen auf.

Nach dem 1000. Länderspiel gegen die Ukraine geht es für die A-Nationalmannschaft am Freitag, 16. Juni (20.45 Uhr), in Warschau gegen Polen und am Dienstag, 20. Juni (20.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker), in Gelsenkirchen gegen Kolumbien mit Freundschaftsspielen weiter.

Klar war bereits, dass die Champions-League-Finalisten Robin Gosens (Inter Mailand) und Ilkay Gündogan (Manchester City) erst nach dem Endspiel am Samstag in Istanbul nachreisen werden. Conference-League-Sieger Thilo Kehrer (West Ham United) und Marc-André ter Stegen, der sich mit dem FC Barcelona auf Japan-Reise befand, darf Flick schon am Freitag begrüßen.