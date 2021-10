Schade: "Streich muss mich nicht zügeln"

Trotz all der Leichtigkeit, die sein Spiel ausstrahlte, anstrengend war es doch. "Ich war ziemlich kaputt danach und bin sehr schnell eingeschlafen", gestand Kevin Schade nach seinem starken Debüt in der deutschen U-21-Nationalelf. Beim spektakulären 3:2-Sieg in Paderborn gegen Israel hatte der Freiburger einen Sahnetag erwischt.

"Unbeschreiblich, dass ich ein Tor machen konnte und wir am Ende auch noch den Siegtreffer geschafft haben. Und dass ich von Anfang an spielen durfte - das war ein super Abend", schwärmte der 19-Jährige, "die Mannschaft hat es mir leicht gemacht, es herrscht eine sehr familiäre Stimmung. So spielt man sich schnell rein."

Bislang vier Einsätze in Bundesliga

Anders als in Freiburg. Dort musste sich der gebürtige Potsdamer nach seinem Wechsel von Cottbus in den Breisgau vor drei Jahren erst mal eingewöhnen. "Die Spielphilosophie ist eben eine andere in Freiburg, da musste ich mich erst dran gewöhnen und habe eine Zeit gebraucht, aber wenn man drin ist, passt es." Und zwar so gut, dass ihn Trainer Christian Streich nun immer häufiger bei den Profis in der Bundesliga einsetzt. Das will was heißen in dieser bislang so erfolgreichen Saison des SC. Immerhin in vier der bisherigen sieben Saisonspielen bekam das Talent Spielzeit.

Streich suchte auch gleich den Kontakt nach Schades tollem Einstand in der U 21. "Er hat sich gemeldet und gefragt, ob es mir gutgeht und hat sich die Tore angeschaut", erzählt Schade, der sich selbst als "eher ruhigen Typen" bezeichnet, ohne Allüren. "Zügeln muss er mich nicht, ich bin weiter auf dem Boden und bleibe das auch. Jetzt heißt es, so weiterzumachen." Dann stehen dem hochveranlagten Angreifer alle Türen offen. "Ich spiele im Sturm und auf den Außenbahnen, es ist mir relativ egal wo, ich fühle mich da auf allen Positionen wohl."

Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, da spiele ich für Deutschland Kevin Schade

Ein theoretisch noch möglicher Verbandswechsel schließt der Sohn einer Deutschen und eines Nigerianer aktuell aus. Ich könnte auch für Nigeria spielen, aber ich fühle mich da nicht hingezogen, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, da spiele ich für Deutschland“, so Schade, der nun auch für das am Dienstag in Ungarn anstehende nächste EM-Qualifikationspiel der U 21 (17:30 Uhr in Szeged) beste Karten hat. "Ich schaue, wie es kommt. Ich habe mich angeboten fürs Team und ein gutes Spiel gemacht, das weiß ich selbst auch", sagt Schade selbstbewusst, "der Trainer wird entscheiden, was für das Team am besten ist."