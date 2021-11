Schade: "Ein paar Sachen muss ich lernen, wie man gesehen hat"

In Bochum stand Kevin Schade zum dritten Mal in dieser Saison in der Startelf des SC Freiburg. Aber auch in seinem zehnten Bundesligaeinsatz hoffte er vergeblich auf seinen ersten Scorerpunkt.

Feierlaune kam bei Kevin Schade auch am Abend seines 20. Geburtstags nicht mehr auf. Als er von der 1:2-Niederlage in Bochum nach Hause kam, habe er noch Geschenke ausgepackt, Fernsehen geguckt und sei dann ins Bett gegangen, wie er im Videointerview für die Vereins-Webseite erzählte. "Ich war schon geknickt, trotz Startelfeinsatz." Zum dritten Mal in dieser Saison durfte der Stürmer von Beginn an ran. "Ein paar Sachen muss ich lernen, wie man gesehen hat, und ein paar Sachen waren gut", sagte der U 21-Nationalspieler, der wenige Tage vor dem Auswärtsspiel seinen Vertrag beim Sport-Club vorzeitig verlängert hat.

Im 4-4-2 der Freiburger spielte er auf der rechten Offensivposition und konnte sich auch ein paar Mal im Dribbling durchsetzen, seine Abschlüsse waren aber zu harmlos. Gegen seine beiden Kopfbälle in der Anfangsphase musste VfL-Keeper Manuel Riemann keine seiner teilweise spektakulären Paraden zeigen, kurz vor der Pause wehrte er aber einen Schuss von Schade aus kurzer Distanz ab. In der zweiten Hälfte holte Schade den Freistoß heraus, der zum Tor durch Philipp Lienhart führte, und er bereitete auch noch eine Großchance von Lucas Höler vor. Im kicker hat er für seinen Auftritt über 75 Minuten eine 3 bekommen.

Der November-Blues ist nichts Neues

Der SC-Youngster wartetet aber weiterhin auf seinen ersten Scorerpunkt in der Bundesliga. In dieser Hinsicht haben seine Kollegen am Samstag trotz vieler Abschlüsse und Chancen ebenfalls nicht besser abgeschnitten. "So eine unverdiente Niederlage habe ich auch selten erlebt", sagte Schade. Zuvor hatte Christian Streich schon von der "ungerechtesten Niederlage" als Trainer in der Bundesliga gesprochen. In Bochum hat der Sport-Club zudem erstmals in dieser Saison nach einer Führung noch verloren. Dass es die dritte Niederlage in Folge war, nach zuvor zehn ungeschlagenen Spielen, drückte zusätzlich auf die Stimmung der Freiburger. Der November-Blues ist für sie allerdings nichts Neues: In den vergangenen 21 Spielen in diesem Monat hat der SC nur zweimal gewonnen, ansonsten gab es sechs Remis und 13 Niederlagen.

Da dürfte es den Freiburgern gelegen kommen, dass der November jetzt vorbei ist, und sie am ersten Dezember-Wochenende in Mönchengladbach zu Gast sind. "Abhaken und nach vorne schauen" will Schade, und "vor allem ein gutes Spiel machen".