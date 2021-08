Schade: Ein Debüt mit Perspektive

Sechs Talente beförderte der SC Freiburg in diesem Sommer dauerhaft zu den Profis. Stürmer Kevin Schade spielte beim 2:1-Heimsieg gegen Dortmund zum ersten Mal in der Bundesliga und warb gleich für mehr Spielzeit.

Raphael Guerreiro blieb nur das Foul. Zu schnell war Freiburgs Kevin Schade am Dortmunder Verteidiger vorbeigesprintet, zu gefährlich die daraus entstehende Situation. Eine Szene mit Symbolcharakter, denn Angreifer Schade ärgerte die Verteidiger des BVB beim 2:1-Heimsieg des SC Freiburg ordentlich. "Er hat zu mir gesagt, solche zehn Minuten habe er in seinem Leben noch nie gehabt, weil er total ausgepumpt war", berichtete SC-Coach Christian Streich über den in der 71. Minute für Roland Sallai eingewechselten Schade.

SCF-Coach Streich lobt: "Schnell, kopfballstark und eine enorme Sprungkraft"

Es war das erste Bundesligaspiel des 19 Jahre alten Offensivspielers - und eine Chance, die der Nachwuchsmann nutzte. Mit erfrischender Frechheit suchte Schade immer wieder direkte Duelle mit den Dortmunder Verteidigern und sorgte so für etwas Entlastung gegen die BVB-Dominanz. "Er ist schnell, kopfballstark und hat eine enorme Sprungkraft", beschreibt Streich die Qualitäten Schades und lobt: "Deswegen kann er dir immer helfen, wenn du ins Umschaltspiel gehen willst."

Vor seinem Debüteinsatz bei den Profis warb der 1,83 Meter große Freiburger bereits mit einem Doppelpack beim 2:5 der 2. Mannschaft gegen Borussia Dortmund II für sich. "Kevin hat gut gearbeitet und hatte ein Erfolgserlebnis gegen Dortmund II, als er zwei Tore gemacht hat", bestätigt Streich. Natürlich brauche Schade noch Zeit zur Weiterentwicklung. Aber es freue ihn sehr, dass es mit dem Debüt gut geklappt habe, betont der Cheftrainer.

In diesem Sommer rückte Schade als eines von sechs Talenten fest in den Bundesligakader auf, soll aber auch bei der U 23 in der 3. Liga Spielpraxis sammeln. Eine Kombination, die funktionieren könnte. Zumal offen ist, ob die Breisgauer noch einen Offensivspieler verpflichten. Gut möglich, dass sie Kevin Schade eine Chance geben möchten.