Schachtar Donezks Odyssee: Ein Fußballklub auf der Flucht vor dem Krieg

Leipzigs erster Gegner Schachtar Donezk ist seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 ein Klub auf der Flucht vor dem Krieg. Das Gesicht des Vereins hat sich zuletzt radikal verändert - Heimspiele gibt es längst keine mehr.

Bevor sich 2014 alles änderte, spielte Schachtar Donezk in der Donbass Arena und gab sich in den Jahren zuvor einen internationalen Anstrich. Als die Ukrainer 2013/14 in der Gruppenphase der Champions League unter anderem auf Bayer Leverkusen trafen und knapp als Dritter ausschieden, standen beispielsweise acht Brasilianer im CL-Kader.

Der Erfolg gab dem Klub seinerzeit Recht: Vor dem Beginn des Donbass-Krieges 2014 war Schachtar von 2010 an fünfmal in Serie Meister geworden, seither immerhin noch viermal. Das blieb natürlich auch den Scouts der internationalen Topklubs nicht verborgen. Douglas Costa wechselte etwa 2015 für 30 Millionen Euro zu Bayern München, Fred 2018 für 60 Millionen Euro zu Manchester United.

"Das Stadion ist zur Heimat von vier Fuchsfamilien geworden"

Heute ist dieser Glanz in Donezk verloren und der Tristesse gewichen. Das erst 2009 eingeweihte Stadion verfällt. Der im März verstorbene ehemalige Schachtar-Profi Oleksiy Bakharev hatte schon 2019 mit einer Zustandsbeschreibung der Donbass Arena für Aufsehen gesorgt: "Das Stadion ist zur Heimat von vier Fuchsfamilien geworden. Sie graben dort ihren Bau."

Für den Verein startete die Odyssee zunächst im westlich gelegenen Lwiw, wo bis Ende 2016 die Heimspiele ausgetragen wurden. Obwohl der 13-malige ukrainische Meister dort von 35 Ligaspielen 28 gewann, entschied sich der Klub für einen Umzug zurück in den Osten, nach Charkiw. Hauptgrund dafür war, dass Schachtar von den Ultras des FC Karpaty Lwiw angefeindet worden war, die historisch eher zu Dynamo Kiew halten. Davon, dass Schachtar durch seine Spiele die Arena in Lwiw durch die Zusatzeinnahmen vor dem Bankrott gerettet hatte, wollten die Karpaty-Ultras nichts wissen.

Leipzig, Real und Celtic müssen nach Warschau

So ging es 2017 wieder rund tausend Kilometer gen Osten nach Charkiw, das nur 300 Kilometer von Donezk entfernt liegt. Im Sportkomplex von Metalist kassierte unter anderem Manchester City eine 1:2-Niederlage in der Champions League. Jetzt zwingt der Krieg zu einem erneuten Umzug für die Königsklasse. Polens Hauptstadt Warschau soll die neue "Heimat" sein. Die Spiele in der nationalen Liga, die gerade erst gestartet ist, trägt Donezk dagegen in Kiew aus. Schon logistisch bedeutet das alles eine immense Herausforderung für das Team - von den Reisestrapazen ganz zu schweigen. Immerhin stellte Klub-Eigentümer Rinat Akhmetov seine private Boeing 737 zur Verfügung, um die vielen Flugkilometer möglichst komfortabel absolvieren zu können.

Wir werden der ganzen Welt zeigen, dass wir noch am Leben sind und auf dem Rasen für die Ukraine kämpfen werden. Sportdirektor Darijo Srna

Warum das Team jetzt ausgerechnet in Warschau seine "Heimspiele" austrägt, leuchtet ein und hat nicht nur logistische Gründe. "Ich denke, das ist die bestmögliche Lösung für uns. Sie liegt ganz in der Nähe der Ukraine, und außerdem leben viele Ukrainer in Warschau", meinte der kaufmännische Direktor Dmitry Kirilenko und hofft auch auf die Fans von Legia: "Wir wussten, dass Legia eine große Zahl von Fans hat. Meines Wissens haben etwa 9000 Fans Dauerkarten. Es herrscht eine unglaubliche Atmosphäre bei den Spielen." Im Vertrag steht auch, dass die Tribünen für Legia-Fans geöffnet werden.

Ukrainer geben den Ton im Team wieder an

Sportlich ist das Team derzeit schwer zu bewerten und besteht aus vielen Absolventen der Klubakademie, die sich an die Donbass Arena nur noch aus ihrer Zeit als Balljungen erinnern. Im Juli kam Mittelfeldspieler Neven Djurasek neu dazu - wie Neu-Trainer Igor Jovicevic aus Kroatien. Im Angriff stürmt Lassina Traoré aus Burkina Faso, der im vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam kam. Ein Brasilianer darf dann doch nicht fehlen: Lucas Taylor hält die Fahne für die Südamerikaner hoch.

Schachtar begreift seinen Auftritt in der Königsklasse ohnehin als eine nationale Aufgabe angesichts des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt. "Wir werden der ganzen Welt zeigen, dass wir noch am Leben sind und auf dem Rasen für die Ukraine kämpfen werden", sagte Sportdirektor Darijo Srna und verspricht: "Wir werden die Ukraine nicht enttäuschen."

Zumindest aus rein sportlichen Gesichtspunkten dürfte das Weiterkommen eine Mammutaufgabe werden. Neben Leipzig sind Real Madrid und Celtic Glasgow in den kommenden Wochen die Gegner.